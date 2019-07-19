Задымление в самолете Москва - Ереван в Шереметьево произошло после плановой мойки двигателей

Задымление на борту самолета Москва-Ереван компании Nordwind в аэропорту Шереметьево произошло из-за возгорания остатков химических средств, использующихся при мойке двигателей. Об этом сообщил источник kp.ru в авиационных кругах.

Согласно его данным, вечером в четверг, 18 июля, производилась плановая мойка двигателей самолета Boeing 737-800. Во время процедуры в двигатель закачивается сильнодействующая химия, после чего проводятся многочисленные промывки.

- Плохо промыли двигатель, во время набора скорости начали гореть остатки этой химии, поэтому началось задымление. Каких-либо технических неисправностей не было, - уточнил наш источник.

Сайт kp.ru писал, что лайнер должен был вылететь из Москвы в Ереван в пятницу, 19 июля, после полуночи, но во время рулежки на борту произошло задымление. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали по надувным трапам. В результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе один ребенок.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту случившегося. Отметим, что официально следствие назвало такую предварительную причину случившегося:

- Предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон, - сообщила пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.