2019-07-16T14:08:02+03:00
Звезды

"Цинично развел на любовь": зачем Богомолову нужна Собчак

Скандальный блогер Лена Миро раскрыла тайну романа режиссера и телеведущей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед началом церемонии открытия кинофестиваля "Кинотавр", июнь 2019 г.Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед началом церемонии открытия кинофестиваля "Кинотавр", июнь 2019 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Роман Константина Богомолова и Ксении Собчак не обсудил разве что ленивый. Вот уже несколько месяцев отношения знаменитостей не дают покоя ни светской тусовке, ни обывателям. Некоторые пользователи соцсети до сих пор недоумевают, что может связывать гламурную телеведущую и режиссера. Особенно этот вопрос встал после того, как Собчак взяла интервью у возлюбленного. Публика тогда отметила то, как сковано Ксения общалась с Константином, тогда как он, напротив, показал себя настоящим снобом.

Скандальный блогер Лена Миро оказалась в числе тех, кто недоумевает, что Константин Богомолов нашел в Ксении Собчак. Обозревательница категорически не верит в искренность чувств звездной пары. Она детально проанализировала романтические отношения звезд.

Блогер опубликовала несколько фотографий гламурной блондинки и сделала вывод: "Самое больное место Ксении Анатольевны Собчак - это ее некрасивость... Собчак, несмотря на все свои пластические операции, уродина, от чего и страдает".

По мнению блогера, у театрального деятеля под рукой "много красивых, готовых дать режиссеру женщин". Однако он выбрал "откровенно некрасивую и внутренне зажатую Ксению".

Миро считает, что вся причина их романа кроется в дебютной работе Богомолова для телевидения - сериале "Содержанки". Константину, как пишет Лена, просто нужно было прорекламировать проект, и он использовал для этого Ксюшу. "Богомолов цинично развел Собчак на любовь. Костик умный мужик и грамотно все просчитал",- пояснила Миро.

Лено отдает должное светской львице. Она не раз говорила: "Ксения обладает редким даром превращать в светский персонаж любую безликую серость... Что есть, то есть. Этого у Ксении - не отнять".

По словам обозревательницы, режиссер это быстро понял. "Богомолову понадобился пиар «Содержанок» и он, проглотив пузырек «Виагры», полез на Ксюшу", - ерничает звезда "Живого журнала".

Напомним, о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова стало известно осенью 2018 года. В декабре Максим Виторган снял обручальное кольцо, а через некоторое время избил Константина в одном из столичных кафе. В марте 2019-го Ксения и Максим публично объявили о расставании. Об официальном разводе пары стало известно от самой Собчак в начале июня. Двухлетний сын экс-супругов Платон остался жить с матерью. Однако отец может видеть мальчика, когда пожелает. Сам Богомолов тоже развелся с актрисой Дарьей Мороз. У него прекрасные отношения с бывшей: они воспитывают общую дочь плюс Константин недавно снял экс-супругу в главной роли в сериале "Содержанки". Отметим, Ксении и Константин ни разу не комментировали свои отношения. "Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем отношения", - как-то заявила Собчак. А недавно и вовсе шокировала публику, продемонстрировав обручальное кольцо.

Собчак и Богомолов почти поцеловались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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