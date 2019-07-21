2019-07-21T15:38:01+03:00
В мире

Из Instagram на стены ресторана: русские атакуют заведение отца Гаги

Праведный гнев на разлучницу Гагу переместился из интернета в реальный мир
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Люди уверены, что Гага разрушила семью голливудского актера Брэдли Купера.Люди уверены, что Гага разрушила семью голливудского актера Брэдли Купера.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Прошедшая неделя пользователям сети запомнилась разве что единодушным порывом россиян. Они заступились за нашу Ирину Шейк, которую бросил Брэдли Купер ради Леди Гаги. И ладно бы эти попытки насолить "заокеанской гусыне" остались в интернете. Но нет, праведный гнев переместился в реальный мир.

Журналист "КП" Алексей Осипов поговорил с работниками заведения отца леди Гаги - Джузеппе Джерманотта. Ресторан находится в Вест-сайде, достаточно престижном районе Манхэттана. Все в округе знают кому он принадлежит. Сама исполнительница иногда бывает здесь. Тут можно приобрести ее мерч – открытки с рецептами, кепки, футболки дизайна самой Леди Гага, стаканы с фирменной символикой.

"Да, шуму много, родители переживают. Кстати, русских туристов в последние дни больше стало. Пытались и на стенах писать, и в меню умудрялись оставлять свои комментарии. А Джозефа не ждите, он ничего вам не скажет", - заявил официант корреспонденту.

КСТАТИ

Как зарабатывают на хайпе с Леди Гагой: футболки с "Сучкой крашеной", вечеринки в париках и коктейли "Угонщица"

Малый бизнес в России голыми руками не возьмешь, он быстрый и сообразительный, поэтому как только пошла первая волна хайпа вокруг комментариев в инстаграме Леди Гаги несколько интернет-магазинов повесили новинки сезона: футболки и свитшоты с той самой разлучницей и яркими слоганами. (подробности)

«Супостатка ошельмована, дом ее разорен»: ученый-фольклорист - про «русский бунт» в инстаграме Леди Гаги

Нашествие на страничку поп-звезды точно укладывается в народные традиции [видео]

«Русский бунт» в инстаграме Леди Гаги.В инстаграме Леди Гаги творится что-то невероятное! Вся наша страна объединилась, чтобы отомстить певице за Ирину Шейк

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании Купера и Шейк
Больше 800 сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду Украины поступило в полицию
Юлия Тимошенко проголосовала на Выборах в Верховную Раду 2019
Досрочные выборы в Верховную Раду 2019: На 12:00 лидирует партия "Слуга народа"
Американский отель предложил постояльцам обниматься с коровами за 75 долларов
Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с юбилеем
Эксперты спрогнозировали результаты досрочных выборов на Украине
Эксперты назвали профессии самых дисциплинированных заёмщиков
Порошенко проголосовал на выборах в Верховную Раду Украины 2019
Забыл паспорт: Спикер Верховной Рады не смог с первого раза проголосовать на выборах
Индийский комик умер на сцене, а зрители решили, что это часть шоу
Выборы в Верховную Раду Украины 2019: ЦИК рассказала о явке
Стыковка «Союза МС-13» с МКС попала на видео
Самолет рейса Москва-Прага экстренно вернулся в аэропорт из-за пожара на борту
В московских аэропортах задержали и отменили 26 рейсов
Зеленский проголосовал на Выборах в Верховную Рады Украины
«Мстители: Финал» могут побить сборы «Аватара»
Асад и Путин обменялись поздравлениями с 75-летем дипломатических отношений
Ученые усмотрели опасность в длительных летних каникулах
Родителей будут учить развивать детей в специальных центрах
Из-за концерта культовой группы Metallica в Москве сократят интервал движения МЦК
Роскомнадзор заблокировал за полгода 30 тысяч сайтов нелегальных казино
Выборы в Верховную Раду Украины 2019: полиция получила больше 200 сообщений о нарушениях