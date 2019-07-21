Из Instagram на стены ресторана: русские атакуют заведение отца Гаги

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-21T15:38:01+03:00

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Прошедшая неделя пользователям сети запомнилась разве что единодушным порывом россиян. Они заступились за нашу Ирину Шейк, которую бросил Брэдли Купер ради Леди Гаги. И ладно бы эти попытки насолить "заокеанской гусыне" остались в интернете. Но нет, праведный гнев переместился в реальный мир.

Журналист "КП" Алексей Осипов поговорил с работниками заведения отца леди Гаги - Джузеппе Джерманотта. Ресторан находится в Вест-сайде, достаточно престижном районе Манхэттана. Все в округе знают кому он принадлежит. Сама исполнительница иногда бывает здесь. Тут можно приобрести ее мерч – открытки с рецептами, кепки, футболки дизайна самой Леди Гага, стаканы с фирменной символикой.

"Да, шуму много, родители переживают. Кстати, русских туристов в последние дни больше стало. Пытались и на стенах писать, и в меню умудрялись оставлять свои комментарии. А Джозефа не ждите, он ничего вам не скажет", - заявил официант корреспонденту.

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Малый бизнес в России голыми руками не возьмешь, он быстрый и сообразительный, поэтому как только пошла первая волна хайпа вокруг комментариев в инстаграме Леди Гаги несколько интернет-магазинов повесили новинки сезона: футболки и свитшоты с той самой разлучницей и яркими слоганами. (подробности)

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721233" frameborder="0"></iframe> «Русский бунт» в инстаграме Леди Гаги.В инстаграме Леди Гаги творится что-то невероятное! Вся наша страна объединилась, чтобы отомстить певице за Ирину Шейк

ИСТОЧНИК KP.RU