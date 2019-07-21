Из Instagram на стены ресторана: русские атакуют заведение отца Гаги
Прошедшая неделя пользователям сети запомнилась разве что единодушным порывом россиян. Они заступились за нашу Ирину Шейк, которую бросил Брэдли Купер ради Леди Гаги. И ладно бы эти попытки насолить "заокеанской гусыне" остались в интернете. Но нет, праведный гнев переместился в реальный мир.
Журналист "КП" Алексей Осипов поговорил с работниками заведения отца леди Гаги - Джузеппе Джерманотта. Ресторан находится в Вест-сайде, достаточно престижном районе Манхэттана. Все в округе знают кому он принадлежит. Сама исполнительница иногда бывает здесь. Тут можно приобрести ее мерч – открытки с рецептами, кепки, футболки дизайна самой Леди Гага, стаканы с фирменной символикой.
"Да, шуму много, родители переживают. Кстати, русских туристов в последние дни больше стало. Пытались и на стенах писать, и в меню умудрялись оставлять свои комментарии. А Джозефа не ждите, он ничего вам не скажет", - заявил официант корреспонденту.
КСТАТИ
Как зарабатывают на хайпе с Леди Гагой: футболки с "Сучкой крашеной", вечеринки в париках и коктейли "Угонщица"
Малый бизнес в России голыми руками не возьмешь, он быстрый и сообразительный, поэтому как только пошла первая волна хайпа вокруг комментариев в инстаграме Леди Гаги несколько интернет-магазинов повесили новинки сезона: футболки и свитшоты с той самой разлучницей и яркими слоганами. (подробности)
«Супостатка ошельмована, дом ее разорен»: ученый-фольклорист - про «русский бунт» в инстаграме Леди Гаги
Нашествие на страничку поп-звезды точно укладывается в народные традиции [видео]
«Русский бунт» в инстаграме Леди Гаги.В инстаграме Леди Гаги творится что-то невероятное! Вся наша страна объединилась, чтобы отомстить певице за Ирину Шейк
ИСТОЧНИК KP.RU