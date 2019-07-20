Хромченко раскрыла тайну связи Леди Гаги и Брэдли Купера

Эвелина Хромченко высказалась о последних событиях из любовного треугольника, в котором оказались замешаны Ирина Шейк, Леди Гага и Брэдли Купер. Телеведущая озвучила свою версию расставания супермодели и голливудского актера. Хромченко для этого пришлось покопаться в прошлом разлучницы.

Эвелина Хромченко уверена, что Леди Гага преуспела в разрушении союза Ирины Шейк и Брэдли Купера благодаря своему сходству с мамой актера. Телеведущая провела тщательный анализ и пришла к выводу, что у певицы и Глории Купер много общего. Свои доводы она подкрепила фотодоказательствами.

"На фото слева не FaceApp Леди Гаги, а мама Брэдли Купера. Глория Купер - итало-американка со строгим католическим воспитанием, которое привила и своему сыну. Как известно, Стефани Джоан Анджелина Джерманотта (настоящее имя Гаги) тоже из американской католической семьи с итальянскими корнями". - начала свой монолог Хромченко.

evelinakhromtchenko Глория Купер и Леди Гага

Звезда экрана уверена, что у Глории и Гаги явно много общего. "Есть о чем поговорить за ужином, посвященном очередным успехам кинопроекта «Звезда родилась»", - заверила публику Эвелина.

Хромченко также акцентировала внимание публики на том, что Гага и мама Купера выбирают похожие образы для появления на красных дорожках. Певице удалось сделать то, в чем до нее не преуспели прежние избранницы голливудской звезды, в том числе и Шейк. Русская красавица так и не смогла установить контакт с потенциальной свекровью, в то время, как леди Гага сразу же понравилась Глории.

После неожиданного заявления многие пользователи посоветовали телеведущей отправиться в так называемый "гагачат". Уже несколько дней там кипят нешуточные страсти. Пользователи из России оставляют огромное количество комментариев, рассуждая о перипетиях в любовном треугольнике. Россияне недовольны тем, что Брэдли Купер ушел жить к американской певице от красавицы-модели, бросив двухлетнюю дочку.

Не секрет, что Купера многие зовут "маменькиным сынком". Без участия в своей жизни Глории он не может принять ни одного важного решения. Брэдли во всем прислушивается к авторитетному мнению родительницы, в том числе и в любовных делах. И если Глория действительно увидела в Гаге родственную душу, то у Ирины не было никаких шансов сохранить отношения с отцом своей дочки Леи. Кстати, на днях актер и модель достигли соглашения в вопросе об опеке. Воспитанием девочки Купер и Шейк будут заниматься сообща. Ради ребенка Брэдли переезжает в Нью-Йорк, где сейчас обосновались его бывшая и маленькая наследница.