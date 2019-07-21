"Между нами возникли особые связи": Дарья Мороз поделилась подробностями развода с Богомоловым

Дарья Мороз впервые откровенно рассказала о периоде своей жизни во время развода с Константином Богомоловым. Актриса и режиссер разошлись прошлой осенью, но вычеркнуть бывшего мужа из своей жизни у звезды не получилось.

Дарье Мороз удалось сохранить дружеские отношения после расставания с супругом Константином Богомоловым. Актриса не скрывает, что расходились они без скандалов и судов.

"Если люди жили в гармонии, с уважением относились друг к другу и после этого у них хватило ума и такта разойтись без какой-то катастрофы, дележки имущества и детей, мне кажется, это нормальная ситуация. Мы с Костей всегда были честны друг перед другом", - призналась Мороз.

Однако отметила, что период расставания дался обоим непросто. "Переживали вместе. Оба понимали, что вражды не может быть ни в каком виде: у нас есть дочь, Аня, которую мы любим одинаково сильно. За то время, что мы состояли в браке, между нами возникли особые связи, и они не рвутся", - цитирует Дарью Hello!.

Экс-супруги работают в одной сфере. Поэтому даже при желании вычеркнуть бывшего мужа из своей жизни у актрисы не получилось бы. Со стороны Мороз производит впечатление счастливого человека, нашедшего себя. Она не лукавит, когда говорит, что это не связано с разводом.

"Думаю, я просто вошла в правильный для себя возраст. Особенно в профессиональном плане. Раньше я находилась на перепутье - то недокрасавица, то недовзрослая, то недомолоденькая. Я все время что-то кому-то доказывала. А сейчас моя внешность совпала с моим внутренним миром и я стала самой собой", - заявила Дарья Мороз.

Напомним, весной 2018-го года появились слухи о семейной размолвке в жизни актрисы и режиссера. И лишь осенью пара официально объявила о разводе. Причин расставания Дарья и Константин не афишируют. Богомолова стали замечать в компании Ксении Собчак. Личные отношения бывших супругов не отразились на творческом союзе режиссера и актрисы. Мороз снимается в эротическом триллере Богомолова "Содержанки".