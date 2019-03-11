Мороз и Собчак столкнули лбами: Шнуров подколол телеведущую

Сергей Шнуров не упускает случая подколоть Ксению Собчак в стихах. Вдохновение музыкант черпает из любого инфоповода.

Муза пришла к лидеру группы "Ленинград" после того, как актрису Дарью Мороз и Ксению Собчак столкнули лбами. Поклонники считают, что бывшая жена режиссера Константина Богомолова высказалась в ответ на пространный пост журналистки о прощении, а та молчать не стала.

"Уметь прощать и уметь просить прощение? На это способны только сильные, уверенные в себе личности. Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том, чтобы признать неправоту, и чувствует себя «терпилой» если прощает сам. Иногда ты искренне просишь прощения - а в тебя продолжают смачно плевать. И вот тут и происходит главное испытание. Молча обтереться и пожалеть человека, который не может справиться со своим эго. И не обижаться. Главное ты сделал Свою часть «работы» - остальное не на твоей совести", - написала Собчак.

d_moroz Дарья Мороз не афиширует свою личную жизнь

Через некоторое время после публикации этого поста Дарья Мороз оставила в Инстаграме свое сообщение, как предположили фолловеры, по мотивам прочитанного в блоге у Ксении. "Как же я не люблю многоумные философские посты в Инста и моралите всякого рода многозначительные, - пишет Мороз. - На мой вкус это глупо и пОшло. Не та площадка да и вообще...".

35-летняя актриса увернулась от ответа на вопрос подписчиков: "Это вы про Собчак?". Однако и опровергать ничего не стала.

xenia_sobchak У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим

Спустя несколько часов в соцсети у Ксении появляется пост про пошлость и глупость: "У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим. Умный человек даже за глупостью ищет мудрость, пытается извлечь смысл даже из бессмысленного, а с глупым и пошлым человеком ведь как? Куда бы ни пришел, (даже куда его и не зовут вовсе) в первую очередь ему в глаза бросается Пошлость и Глупость. Из миллиарда возможностей он всегда, так сказать, найдет свое, родное. Так что если человек полдня думает про чужую пошлость, не мешайте ему, тсссс!", - написала телеведущая.

Предполагаемая перепалка знаменитостей очень заинтересовала Сергея Шнурова, который, как известно, на любой повод выдает стих. Не прошел он мимо и на этот раз:

"Новости читаю, там везде про Ксюху,

Я белье чужое ненавижу нюхать,

И вообще совсем не профессор в этом,

Но выступлю ее я апологетом.

Строила любовь, а вышло, как обычно,

В стиле рококо околостоличном.

Направления разные, но а суть едва,

Чтоб она ни делала, все один дом два.

Траги-драма-фарс в духе «я ...»,

Как актрисой я восхищаюсь ею.

Журналист, политик, блогер и эм си,

Знает вся Россия, кого ни спроси.

Стильная и сильная, на глубоких щах,

Кто сравнится с нею в правильных вещах?

С благодарностью и любовью все

И везде, и всем, мудрости несет,

Честно, от души и глазами хлопая,

Не со зла она, просто хитро...".

Ранее стало известно о предстоявшем разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана на фоне слухов о романе телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. Знаменитости сделали совместное заявление. Оказывается, они уже давно не живут вместе.

Как писал сайт kp.ru, проблемы в отношениях у Ксении и Максима начались давно. Месяц назад в разговоре с ведущим программы "Эксклюзив" Дмитрием Борисовым Ксения подтвердила, что даже в случае развода они с мужем сделают все, чтобы Платон был счастлив. "Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди", - рассказала она.

Собчак начала выходить в свет с Константином Богомоловым осенью прошлого года. Телеведущая и режиссер не комментируют свои отношения, однако нетрудно понять, что свою новую жизнь Ксения теперь будет строить именно с ним.

В эфире программы "Эксклюзив" Собчак дала понять, что проблемы в их с Максимом пятилетнем браке начались не вчера, и Богомолов стал лишь катализатором разрыва. При этом Собчак полунамеками назвала режиссера "транспортом в новую жизнь, помогающим разорвать прежние отношения".

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