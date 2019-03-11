Мороз и Собчак столкнули лбами: Шнуров подколол телеведущую
Сергей Шнуров не упускает случая подколоть Ксению Собчак в стихах. Вдохновение музыкант черпает из любого инфоповода.
Муза пришла к лидеру группы "Ленинград" после того, как актрису Дарью Мороз и Ксению Собчак столкнули лбами. Поклонники считают, что бывшая жена режиссера Константина Богомолова высказалась в ответ на пространный пост журналистки о прощении, а та молчать не стала.
"Уметь прощать и уметь просить прощение? На это способны только сильные, уверенные в себе личности. Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том, чтобы признать неправоту, и чувствует себя «терпилой» если прощает сам. Иногда ты искренне просишь прощения - а в тебя продолжают смачно плевать. И вот тут и происходит главное испытание. Молча обтереться и пожалеть человека, который не может справиться со своим эго. И не обижаться. Главное ты сделал Свою часть «работы» - остальное не на твоей совести", - написала Собчак.
Через некоторое время после публикации этого поста Дарья Мороз оставила в Инстаграме свое сообщение, как предположили фолловеры, по мотивам прочитанного в блоге у Ксении. "Как же я не люблю многоумные философские посты в Инста и моралите всякого рода многозначительные, - пишет Мороз. - На мой вкус это глупо и пОшло. Не та площадка да и вообще...".
35-летняя актриса увернулась от ответа на вопрос подписчиков: "Это вы про Собчак?". Однако и опровергать ничего не стала.
Спустя несколько часов в соцсети у Ксении появляется пост про пошлость и глупость: "У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим. Умный человек даже за глупостью ищет мудрость, пытается извлечь смысл даже из бессмысленного, а с глупым и пошлым человеком ведь как? Куда бы ни пришел, (даже куда его и не зовут вовсе) в первую очередь ему в глаза бросается Пошлость и Глупость. Из миллиарда возможностей он всегда, так сказать, найдет свое, родное. Так что если человек полдня думает про чужую пошлость, не мешайте ему, тсссс!", - написала телеведущая.
Предполагаемая перепалка знаменитостей очень заинтересовала Сергея Шнурова, который, как известно, на любой повод выдает стих. Не прошел он мимо и на этот раз:
"Новости читаю, там везде про Ксюху,
Я белье чужое ненавижу нюхать,
И вообще совсем не профессор в этом,
Но выступлю ее я апологетом.
Строила любовь, а вышло, как обычно,
В стиле рококо околостоличном.
Направления разные, но а суть едва,
Чтоб она ни делала, все один дом два.
Траги-драма-фарс в духе «я ...»,
Как актрисой я восхищаюсь ею.
Журналист, политик, блогер и эм си,
Знает вся Россия, кого ни спроси.
Стильная и сильная, на глубоких щах,
Кто сравнится с нею в правильных вещах?
С благодарностью и любовью все
И везде, и всем, мудрости несет,
Честно, от души и глазами хлопая,
Не со зла она, просто хитро...".
Ранее стало известно о предстоявшем разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана на фоне слухов о романе телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. Знаменитости сделали совместное заявление. Оказывается, они уже давно не живут вместе.
Как писал сайт kp.ru, проблемы в отношениях у Ксении и Максима начались давно. Месяц назад в разговоре с ведущим программы "Эксклюзив" Дмитрием Борисовым Ксения подтвердила, что даже в случае развода они с мужем сделают все, чтобы Платон был счастлив. "Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди", - рассказала она.
Собчак начала выходить в свет с Константином Богомоловым осенью прошлого года. Телеведущая и режиссер не комментируют свои отношения, однако нетрудно понять, что свою новую жизнь Ксения теперь будет строить именно с ним.
В эфире программы "Эксклюзив" Собчак дала понять, что проблемы в их с Максимом пятилетнем браке начались не вчера, и Богомолов стал лишь катализатором разрыва. При этом Собчак полунамеками назвала режиссера "транспортом в новую жизнь, помогающим разорвать прежние отношения".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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