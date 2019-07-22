Прохор Шаляпин показал откровенное фото из ванной с Копенкиной

Правду говорят, что старая любовь не ржавеет. Певец Прохор Шаляпин трогательно поздравил с днем рождения свою бывшую жену Ларису Копенкину. Артист сделал это достаточно необычным способом. Он разместил откровенный снимок со зрелой блондинкой.

За романом Прохора Шаляпина и Ларисы Копенкиной в свое время следила вся страна. Красавец-артист буквально потереля голову от эффектной бизнесвумен, которая по возрасту годится ему в матери. В итоге пара поженилась. Однако бурный темперамент влюбленных сыграл с ними злую шутку и они разошлись, оставшись в прекрасных отношениях. Прохор отзывается о своей бывшей жене всегда с пиететом и говорит, что она лучшая из женщин.

Вот и в день рождения Лары певец никак не мог пропустить. Он оставил трогательное сообщение в ее честь, сопроводив послание интимной фотографией. Вероятно, снимок был сделан в тот момент, когда Прохор Шаляпин еще был женат на Копенкиной. На фото пара со счастливыми лицами обнимается, сидя в ванной. Из одежды на влюбленных - лишь пена.

shalyapin_official Сегодня у моей дорогой Ларочки день варенья!

В подписи музыкант не поскупился на теплые слова и комплименты в адрес женщины. Он отметил, что благодаря своему жизнелюбию и неиссякаемой энергии Лариса Копенкина во многом превосходит его ровесниц. Кроме того, Прохор пожелал бывшей жене не только долгих лет жизни, но и оставаться такой же задорной. Он также отдал должное ее умению веселиться и хулиганить.

"Сегодня у моей дорогой Ларочки день варенья! Лариса по факту оказалась моложе многих моих ровесниц - своей энергетикой, харизмой, жизнерадостностью и невероятным обаянием ей все проигрывают, несмотря на глупые цифры в паспорте! Лара, дорогая! С Днем рождения тебя, радуй нас своей неуемной, светлой энергетикой еще долгие десятилетия! Пусть огонь в твоих глазах не гаснет еще 100 лет! Хулигань и веселись, как ты умеешь, оставайся примером жизнелюбия не только для скучных ровесниц, но и для других поколений!", - обратился к блондинке музыкант.

Напомним, Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина были вместе три года и расстались вполне мирно, сохранив дружеские отношения. Супруги познакомились на пляже Ямайки. Музыкант засмотрелся на одну из загорающих туристок, которой и оказалась Копенкина. Между молодым человеком и пожилой дамой в первый же день знакомства завязался роман. Они провели вместе ночь. На следующее утро, как говорил Шаляпин, он долго не понимал, что же между ними произошло. Сейчас певец счастлив с пианисткой из Киева Виталиной Цымбалюк-Романовской. Бывшая жена актера Армена Джигарханяна буквально пылинки сдувает с красивого певца.