Доктор Новоселов: «В реальной старости вы будете выглядеть совсем не так, как показывает FaceApp!»

ВСЕЛЕНСКИЙ ХАЙП

Интернет в июле словно сошел с ума. Соцсети заполонили фото разом «постаревших» звезд кино, эстрады, спорта, ТВ, политиков, рядовых пользователей. Заговорили о вселенском хайпе, вирусе мирового масштаба и … «русской угрозе». Куда ж без нее? Ведь супермодное приложение разработала команда бывшего сотрудника Яндекса Ярослава Гончарова из Питера.

Были, были уже приложения, с помощью которых можно изменить на фото цвет волос, прическу, одежду, даже … пол. И «омолодиться». Но бешеный успех выпал на «старящее» детище Гончарова, заработавшее лишь за первые десять дней июльского хайпа свыше миллиона долларов. Хотя придумано оно было еще в начале 2017 года.

Так что же стоит за бумом вокруг Face App?

За комментарием «Комсомолка» обратилась к автору бестселлера «Почему мы стареем» Валерию Новоселову. Выход книги в престижном издательстве ЭКСМО как раз совпал с появлением нового «старящего» приложения Face App. Она почти вся раскуплена. Планируется новый тираж и новые его книги: «Как подготовиться к старости: советы гериатра» и «Старение, мозг, гормоны».

Геронтолог Валерий Новоселов. Фото: facebook.com

Валерий Михайлович – профессиональный гериатр, свыше тридцати лет занимается изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста. Руководитель АНО "Научно-медицинский геронтологический центр", председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ. Плюс он нейрофизиолог, закончил очную аспирантуру в Институте мозга,работал в лаборатории спорта высших достижений в армии. Короче, знает о старении очень многое не только в теории, но и на практике.

ЦИФРОВОЙ КУБИК РУБИКА

- Сразу спешу успокоить нервных граждан и особенно гражданок, - заявил доктор Новоселов. - Вы не будете выглядеть в старости так, как показывает модное приложение FaceАpp. Это всего лишь средняя погода по среднему году на среднем континенте.

- Но там же нейросети, искусственный интеллект!

- На мой профессиональный взгляд, в программе очень простенький алгоритм. Вообще ничего серьезного не заложено. Главное - побольше набросать на ваше фото морщин, седины, чтобы сделать стандартным стариком или старухой. Только и всего…

Помните, во времена СССР в нашей стране и во всем мире была популярна игрушка кубик Рубика. Для меня FaceАpp в нынешнем виде – такой же кубик ХХI века. Цифровой. Только усилий никаких прикладывать не надо, умственных и физических. Ввел свое фото и тут же получаешь результат. Тенденция нашего времени, завязанного на интернет.

- Скучный вы человек, Валерий Михайлович! Такую красивую сказку о благородных сединах, морщинах губите. А ведь это вы по фотографии, подчеркиваю, француженки Жанны Кальман разоблачили мировой рекорд долгожительства – 122 с лишним года. Хотя он официально зарегистрирован книгой рекордов Гиннеса. Вы не обнаружили на ее снимке примет старческой хрупкости - синдрома, который характерен для всех лиц старше века. По вашей просьбе математик Николай Зак провел расследование в архивах города Арль и выяснил, что реальная Жанна умерла еще в 1934 году. Ей было всего 58. Дочь Ивонна стала выдавать себя за покойную. Но и она прожила всего 99 лет. Расследование произвело фурор с мировом геронтологическом сообществе. А началось все с фото.

- В этом расследовании было много фотографий матери и дочери, плюс видео «супердолгожительницы», данные о ее жизни, анамнез, катамнез, вредные привычки и много чего еще…

А в FaceАpp требуется всего одно фото. Смешно! Когда я увидел себя «состаренным» этой программой, то рассмеялся. Сплошь седой, лицо печеное и сморщенное. Да не буду я таким в старости!

Бестселлер Валерия Новоселова «Почему мы стареем».

КОСМЕТОЛОГИ НА МАРШЕ

- Почему?

- Мой отец фронтовик, контуженный, горевший в танке, даже уходя из жизни в преклонном возрасте, не был на 50% седым, имел мало морщин. Такой тип старения лица. Не морщинистый. Я очень похож на отца, и чем старше, тем больше. Сейчас мне 58. Лицо, щеки круглые, кожа плотная, морщин нет. Не седею, хотя кругом друзья уже седые. Но FaceАpp не учитывает мой тип старения лица. И я не исключение.

Приведу мнение моей коллеги по секции геронтологии МОИП при МГУ, интересное для женщин. «То, как будет выглядеть лицо в старости, в большой мере зависит от расовой принадлежности человека. Программа, мне кажется, это слабо учитывает, поэтому тип старения у всех похожий. Европейский тип старения - усыхание, превращение в женщину-изюминку. Наши русские лица с полными щеками стареют иначе - с провисанием овала, опусканием всех тканей. Азиатки же стареют совершенно по-другому и опять таки из-за генетических особенности связочно-мышечного аппарата лица. У них долго сохраняется хороший тонус мышц, овал с возрастом мало меняется, жира на лице мало и он тоже не вносит свой вклад в нарушение овала. А кожа у них генетически достаточно плотная, мелкие морщинки появляются поздно - после менопаузы. И на состарившем их фото они будут совсем иначе выглядеть. Обо всем этом хорошо знают грамотные косметологи.»

- Любопытное наблюдение.

- Кстати, о косметологии. В Сети сейчас популярны фото «старичков» Гарика Харламова, Михаила Галустяна. Я опять же не верю, что они будут такими. Это «звезды». У них хорошие доходы, есть возможность пользоваться услугами современной медицины, прекрасно регулярно отдыхать. К тому же они просто обязаны «сохранять лицо» по долгу профессии. Следить за своей внешностью. Чтобы дольше держаться на плаву. Для этого и существует антивозрастная медицина. Фактически – косметология. Поскольку там крутятся большие деньги. Косметология развивается поистине космическими темпами. Подчас 50-летнюю даму не отличишь внешне от 35-летней. Однако FaceАpp не учитывает роль косметологии в любом виде.Как и ее быстрое развитие в будущем.

m_galustyan Глаза юношей пылают огнем, но очи старцев излучают свет.

Мне это приложение напоминает различные «счетчики вашей предстоящей продолжительности жизни». В них тоже нет большого смысла, так как это некие усредненные показатели. Вам сколько лет, Евгений?

- 65.

- Вы мужчина, россиянин, значит, проживете еще чуть больше 11 лет.

garikkharlamov Я в старости )

- Почему так мало?

- Ничего не попишешь, статистика такая. Но если вы мне расскажете про свой образ жизни, рост, вес, уровень физической активности, вредные привычки, болезни, продолжительность жизни ваших родителей, «срок дожития» можно увеличить или уменьшить.

trodriguezzz Буквально пару дней на свежем воздухе, и - как огурец!

То же самое с FaceАpp. Чтобы изображение человека в старости было более реальным, в программу желательно внести ряд показателей. Например, не одно фото, а несколько. С разбивкой в 10-20 лет. Фото родителей в преклонном возрасте, а то и бабушек, дедушек. Ваше фото в полный рост, чтобы иметь представление о соматотипе (генетически обусловленное строение тела: астеник, пикник, атлетик, по-научному - эндоморф, мезоморф и эктоморф). Именно отличия в соматотипах формируют клиническое оформление нашего старения. Обязательно требуется индекс массы тела, рост, вес, болезни, вредные привычки. Курящий, пьющий человек стареет быстрее, чем поклонник ЗОЖ…

panaiotov Однажды... лет через 50..)

Но и в этом случае фото не сможет стопроцентно показать вас в старческом возрасте. Ведь программа (да и вы сами подчас!) не может знать, каким будет качество вашей жизни, питание в ближайшие двадцать-тридцать лет, станете ли вы валяться на диване на пенсии или займетесь активно физкультурой, будете толстеть или худеть, делать косметические процедуры или находиться на постоянных ветрах и солнце.

Но главная засада – любая продвинутая компьютерная программа, напичканная нейросетями, не знает, каким будет ближайшее будущее человечества. Прогресс набирает ускорение.

sezhukov Как же быстро летит время...Вроде, только приехали в отпуск, а уже скоро и на работу... Но я, как видите, набрался сил, похорошел и уже жду не дождусь нашей встречи

И ЛЕНИН, ТАКОЙ ПОЖИЛОЙ!

- Футурологи предрекают даже скорую вечную жизнь, слияние человека с нейросетями, искусственным интеллектом, переселение мозга в искусственное тело.

- Будем реалистами. На нашем с вами веку это не произойдет. Но факт есть факт. За последние сто лет человеческая популяция на планете увеличила продолжительность жизни приблизительно в 2 раза в развитых странах. И медленнее стареет. А что такое век в истории эволюции, насчитывающей свыше 5 миллионов лет? Миг. В акте вскрытия Ленина, умершего всего в 53 года 9 месяцев, выдающийся патологоанатом ХХ века академик Алексей Иванович Абрикосов написал «труп пожилого человека». Дзержинский умер в 48 лет. В акте то же самое – «пожилой человек». Представляете? В таком возрасте… Это не художественная литература - реальные медицинские документы!

Сегодня же, по официальной классификации, принятой в нашей стране, пожилой возраст 60-74 года. Возраст старости – 75-89. С 90 - долгожительство. А что будет завтра?

Поэтому я считаю FaceАpp просто игрушкой, забавой.

- Ничего себе забава?! Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер официально обратился к руководителям ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой проверить русское «старящее» устройство на предмет угрозы национальной безопасности Америки! Подобное заявление прозвучало и в Германии.

- Аналогичный случай был и со мной. Я отправил результаты расследования Николая Зака по Кальман в США Роберту Янгу, консультанту Книги рекордов Гиннеса, директору исследовательской группы, фиксирующей старейших людей в мире. В надежде, что Янг с коллегами внимательно разберутся с нашей версией. И либо подтвердят ее, либо документально опровергнут. Речь-то о мировом рекорде долгожительства. Кроме Кальман никто на планете официально не перевалил за отметку 120 лет. И если появились серьезные сомнения, надо с этим разбираться.

Однако уважаемые геронтологи вместо дискуссии начали далекую от науки кампанию «Караул, русские идут!» Дескать, Россия начала атаку против рекорда Кальман, самой Франции, Евросоюза и всего Запада. А меня обозвали разведчиком, полковником Генштаба. Такая сейчас на Западе забава. Во всем видеть козни русских. Это относится и к безобидной игрушке FaceАpp.

ВАУ-ЭФФЕКТ

- Хорошо, оставим в покое большую политику. Но вот что раструбили на днях по Би-би-си. «Мобильное приложение FaceApp бьет рекорды популярности в русскоязычном интернете. Психологи видят в увлеченности аппом попытку молодежи побороть и обесценить страх смерти». Страх смерти – отрицательные эмоции, ускоряющие старение. А вы говорите – безобидная игрушка…

- Мои знакомые психологи тоже считают, что люди боятся стареть. И поэтому рассматривание себя в FaceАpp – некая сублимация, помогающая подготовиться к старости, понять, как ты будешь выглядеть, смириться с неизбежностью.

Я не вижу в этом никакой сублимации, смирения. Психологи просто ищут черную кошку в черной комнате, хотя ее там нет.

Повторяю, данное приложение просто в силу глубоких методологических проблем не может точно показать, как вы будете выглядеть в старости. Тем не менее, это интересно вашему мозгу, так как здесь присутствует эмоциональный вау-эффект. Да, мозг кроме информационного поля любит еще и эмоциональные ощущения от своего существования. В отличие от психологов, которые увидели у пользователей приложения страх старости, я вижу больше человеческое любопытство, что же там, за дальним поворотом? Это любопытство двигало историю человечества, благодаря ему совершались великие географические и прочие открытия. И я не удивлюсь, если кто-то из нынешних пользователей FaceАpp совершит открытие в борьбе со старостью.

Согласен с коллегой, нештатным гериатром Минздрава России Ольгой Ткачевой, что приложение, позволяющее увидеть свою внешность в старости, может мотивировать человека вести здоровый образ жизни. Уже одно это хорошо. Скажу больше. Российские разработчики FaceАpp вольно или невольно в июле привлекли внимание миллионов людей на всей планете к теме, касающейся каждого. Но прежде бывшей уделом профессиональных геронтологов и так называемых биохакеров. Его Величеству Старости. Уже за одно это большое спасибо команде Ярослава Гончарова. Надеюсь, они усовершенствуют свое приложение. Иначе мода на «постаревшие» фото быстро пройдет.

Что же такое старость и как ее отодвинуть, подробно поговорим с автором бестселлера «Почему мы стареем» доктором Валерием Новоселовым в следующей беседе.

НАРОД ШУТИТ!

FaceApp - единственный способ россиян дожить до пенсионного возраста.

Таким я буду после выплаты ипотеки.

Максим Галкин состарил свою супругу в FaceApp и влюбился в нее еще сильнее!

Хотел состарить тещу – телефон взорвался.

Из-за приложения FaceApp лента Инстаграмма стала похожа на «Одноклассники».

Я не пользовался FaceApp, просто не был в отпуске пять лет!

София Ротару сломала FaceApp, загрузив туда свое фото.

Интересно, если в FaceApp загрузить фотку старухи, на выходе будет надгробие?

"Досталось" и знаменитой Алёнке с упаковки шоколадной плитки.

ГРУСТЬ ЮМОРИСТА

Ефим ШИФРИН

"Вот тут все постят себя старичками. Специальная программа морщинит их и скукоживает им всё лицо. А мне куда дальше? Мне и так уже 64-ый пошёл. Уже приблизительно понятно, как я буду выглядеть в гробу. Всё равно загримируют, а потом начнут аплодировать...

То есть, буквально, как каждый вечер. Ничего нового..." - написал Ефим Шифрин на Facebook.

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