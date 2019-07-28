"Того и гляди штаны потеряешь": исхудавшую Бузову просят одуматься

Ольга Бузова всерьез встревожила публику своим внешним видом. Даже самые заядлые критики поющей ведущей обеспокоены тем, как звезда стремительно худеет.

Ольга Бузова не раз признавалась, что каждый ее день расписан по часам. Так, певица стала одной из самых ярких звезд бакинского фестиваля "Жара". Прибыв в столицу Азербайджана, Ольга выходила на красную дорожку и выступила перед многотысячной аудиторией. А сейчас знаменитость вернулась в Москву и через несколько часов отправляется вновь на гастроли.

Но, похоже, бесконечные выступления и перелеты настолько измучили артистку, что она просто тает на глазах. На одном из последних фото у знаменитости выпирают ребра, а живот буквально прирос к спине.

buzova86 Столько событий произошло...

"Москва. Я дома. Столько событий произошло. Такое ощущение, что меня не было вечность...", - гласит подпись к снимку.

Обычно хейтеры жестко высказываются в адрес звезды. Но, увидев новую фотографию, встревожились не на шутку. В сторону Бузовой посыпались не привычные требования "скрыть трусы под юбкой" или "немедленно прекрати петь", а просьбы немедленно начать есть и спать, иначе "точно замуж не выйдешь, потому что при анорексии не до мужиков".

Поклонники продумывают план действий. И пока одни хотят отправить Ольгу на откорм к бабушке, другие взывают к ее благоразумию и даже предлагают совместный завтрак. "Совсем худая... К бабушке тебя отправить!", "Возьми гречки, сосисок на завтрак, жду тебя!", "Дохлая ты никому не нужна, начни есть", "Оля, ты такая худенькая", "Иди покушай", "Совсем много работаешь, видимо", "Того и гляди штаны потеряешь", "Ложись и поспи, Оль", - пишут взволнованные интернет-пользователи.

Меж тем сама Ольга Бузова заявила, что не собирается менять свой образ жизни и продолжит гастроли. "Страна упорно хочет выдать меня замуж и все надеются, что я стану после этого петь меньше, но ошибаются. Я тогда петь буду о любви, а не о ее отсутствии!", - сказала, как отрезала, артистка. Она надеется, что достойные мужчины еще не перевелись, и найдутся такие, которые будут готовы бороться за нее до победного конца.