Леди Гагу застали за поцелуями с возлюбленным

Леди Гагу застали за поцелуями с ее новым возлюбленным в Калифорнии. Все произошло в ресторане во время ланча.

Леди Гага страстно целовалась со звукорежиссером Дэном Хортоном в Лос-Анджелесе. 33-летняя певица выглядела абсолютно счастливой. А 37-летний избранник не сводил глаз с артистки.

Влюбленные совершенно не стеснялись других посетителей заведения и были поглощены друг другом. "Она наклонилась, чтобы поцеловать Хортона, сидящего за их столом. Гага выглядела потрясающе в черных микро-шортах, черном боди с глубоким декольте и открытой спиной", - поведал очевидец происходящего.

Другая посетительница сообщила, что пара ужинала около часа, о чем-то мило беседуя. "Они то и дело целовались и обнимались. Она казалась очень счастливой, когда общалась с парнем, с которым была. Их столик был рядом с тротуаром, но ее явно не смущало, что их все видят", - цитирует девушку издание Рeople.

stevemandel Дэном Хортон (без кепки)

Никто не знает, как долго продолжаются новые отношения певицы. О новом избраннике Леди Гаги известно немного. Хортон работает с певицей с ноября 2018 года. Ранее он сотрудничал с Джастином Тимберлейком. С 2013 по 2016 год мужчина был женат на актрисе Отем Гуззарди.

Напомним, Леди Гага пока ни разу не была замужем. Летом 2017 года артистка обручилась с агентом Кристианом Карино. Свадьба должна была состояться через несколько месяцев, но из-за плохого самочувствия певицы церемонию отложили. В феврале 2019-го звезда и вовсе рассталась с избранником.

Тогда поклонники решили, что причиной разрыва стал тайный роман артистки с Брэдли Купером. Голубоглазый красавчик как раз расстался с русской супермоделью Ириной Шейк. За Леди Гагой закрепилось звание разлучницы. Тысячи российских фанатов модели писали нелестные комментарии о певице в ее блоге, обвиняя ее в разрушении чужой семьи. Сама же Гага, как оказалось, в это время строила отношения с другим мужчиной.