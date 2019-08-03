"Влюбленная в жизнь красавица": Дмитрий Шепелев впервые показал маму
В последнее время Дмитрий Шепелев с удовольствием делится деталями с поклонниками своей личной жизни. Он стал часто рассказывать о Платоне и взаимоотношениях с единственным наследником. А на одном из последних фото телеведущий показал маму Наталью Александровну.
Первой знакомство публики с родительницей Дмитрия Шепелева произошло несколько дней назад. Тогда 36-летний ведущий шоу "На самом деле" на Первом канале рассказал о прибытии мамы. Наталья Александровна прилетела к сыну из Минска в Италию, чтобы помочь с единственным внуком Платоном. Сейчас мальчик находится на отдыхе с отцом.
По словам Шепелева, прибытие путешественницы не обошлось без приключений. Багаж родственницы потерялся в аэропорту.
Заботливый сын предложил обновить родительнице гардероб. "В магазин идти отказывается: «Зачем, если завтра обещали привезти?!»", - делился Дмитрий в блоге. Три дня Наталья Александровна вынуждена была носить одежду сына.
Он же отнесся к ситуации с юмором. "День прошел, второй, третий - не везут чемодан. Подшучиваю над ней: «Иди, говорю, Платон, надень свежие трусы и майку. Это как раз то, чего не может сделать твоя бабушка»", - писал ведущий.
Когда через несколько дней чемодан привезли, возвращать так просто находку Шепелев не стал. "Час назад доставили наконец! Мама на пляже. Решил ее разыграть. Положил ей в комнату другой чемодан, перевесил на него бирки из аэропорта, а ее настоящий спрятал. Написал сообщение, что багаж привезли, но немного не похож на ее, спросил, новый у нее чемодан что ли?", - рассказал артист.
Вернувшись с моря, Наталья Александровна воскликнула: "Это не мой чемодан!". "А чей же?", - вопрошает, еле сдерживая смех, сын, снимая все на видео. - "Не мой!". Так повторялось долго, пока мама не решила заглянуть внутрь. Тут-то Шепелев и раскрыл правду.
Мама юмор оценила и засмеялась: "И не лень тебе было все бумажки переклеивать? Не жалеешь ты свою мамочку…".
Дмитрий в конце добавил: "Мама не обиделась: у нее хорошее чувство юмора. Мамочка, я тебя люблю!".
В продолжение поста о том, как он разыграл маму, Шепелев решил поблагодарить фолловеров за восторженные слова о ней. "Я все передал! Она, без сомнений, достойна комплиментов. Влюбленная в жизнь, непосредственная и легкая, просто красавица. Не могу понять, почему-то в этом декабре ей исполнится 60. Цифры отдельно, а мама отдельно", - написал Шепелев.
Он опубликовал несколько снимком матери и сопроводил их смайликом в виде сердца. Фолловеры звезды вновь забросали Наталью Александровну комплиментами, отметив, что она совершенно не выглядит на свой возраст. На снимке действительно запечатлена удивительно красивая женщина с белозубой улыбкой и идеальной укладкой.
Дмитрий Шепелев разыграл маму.
ИСТОЧНИК KP.RU