"Влюбленная в жизнь красавица": Дмитрий Шепелев впервые показал маму

В последнее время Дмитрий Шепелев с удовольствием делится деталями с поклонниками своей личной жизни. Он стал часто рассказывать о Платоне и взаимоотношениях с единственным наследником. А на одном из последних фото телеведущий показал маму Наталью Александровну.

Первой знакомство публики с родительницей Дмитрия Шепелева произошло несколько дней назад. Тогда 36-летний ведущий шоу "На самом деле" на Первом канале рассказал о прибытии мамы. Наталья Александровна прилетела к сыну из Минска в Италию, чтобы помочь с единственным внуком Платоном. Сейчас мальчик находится на отдыхе с отцом.

По словам Шепелева, прибытие путешественницы не обошлось без приключений. Багаж родственницы потерялся в аэропорту.

Заботливый сын предложил обновить родительнице гардероб. "В магазин идти отказывается: «Зачем, если завтра обещали привезти?!»", - делился Дмитрий в блоге. Три дня Наталья Александровна вынуждена была носить одежду сына.

Он же отнесся к ситуации с юмором. "День прошел, второй, третий - не везут чемодан. Подшучиваю над ней: «Иди, говорю, Платон, надень свежие трусы и майку. Это как раз то, чего не может сделать твоя бабушка»", - писал ведущий.

dmitryshepelev Сложно поверить в то, что маме Дмитрия Шепелева скоро исполнится 60 лет

Когда через несколько дней чемодан привезли, возвращать так просто находку Шепелев не стал. "Час назад доставили наконец! Мама на пляже. Решил ее разыграть. Положил ей в комнату другой чемодан, перевесил на него бирки из аэропорта, а ее настоящий спрятал. Написал сообщение, что багаж привезли, но немного не похож на ее, спросил, новый у нее чемодан что ли?", - рассказал артист.

Вернувшись с моря, Наталья Александровна воскликнула: "Это не мой чемодан!". "А чей же?", - вопрошает, еле сдерживая смех, сын, снимая все на видео. - "Не мой!". Так повторялось долго, пока мама не решила заглянуть внутрь. Тут-то Шепелев и раскрыл правду.

Мама юмор оценила и засмеялась: "И не лень тебе было все бумажки переклеивать? Не жалеешь ты свою мамочку…".

Дмитрий в конце добавил: "Мама не обиделась: у нее хорошее чувство юмора. Мамочка, я тебя люблю!".

В продолжение поста о том, как он разыграл маму, Шепелев решил поблагодарить фолловеров за восторженные слова о ней. "Я все передал! Она, без сомнений, достойна комплиментов. Влюбленная в жизнь, непосредственная и легкая, просто красавица. Не могу понять, почему-то в этом декабре ей исполнится 60. Цифры отдельно, а мама отдельно", - написал Шепелев.

Он опубликовал несколько снимком матери и сопроводил их смайликом в виде сердца. Фолловеры звезды вновь забросали Наталью Александровну комплиментами, отметив, что она совершенно не выглядит на свой возраст. На снимке действительно запечатлена удивительно красивая женщина с белозубой улыбкой и идеальной укладкой.