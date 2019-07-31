Липовый богач: сколько на самом деле зарабатывает Бари Алибасов

Разговоры о несметных богатствах продюсера «На-На» Бари Алибасова появились после того, как он попал в реанимацию Института имени Склифосовского (родные уверяли, что он глотнул средство для прочистки труб «Крот»). Заговорили о его завещании и многомиллионном наследстве. Да еще и сын Бари подлил масла в огонь, заявив, что на истории с отравлением они с отцом заработали порядка 26 миллионов рублей.

Сколько же Бари Алибасов в принципе зарабатывает? «КП» решила это выяснить. И заглянула в его справку о доходах, известную в бухгалтерии как 2 НДФЛ. Учитывая размах Бари, я приготовилась к потрясению - увидеть в документах цифры со многими нулями. А вот и нет: судя по официальным данным, Алибасов на реального богача не очень-то тянет. На долларового миллионера - уж точно.

Так, в сентябре 2018 года, судя по налоговой отчетности, сумма его дохода составила 114 942 рубля (см. «Конкретно»). В октябре - всего 57 471 рубль.

Зато ноябрь и декабрь выдались жирными. В ноябре доход вырос до 1 725 000 рублей! Причем деньги пришли от АО «Телекомпания НТВ». Как раз тогда телевизионщики делали фильм, посвященный женитьбе Бари на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Видимо, это и окатило продюсера ощутимым денежный дождем. В декабре Алибасов отчитался о заработанных 1 149 425 руб.

Таким образом, за четыре месяца прошлого года Алибасов заработал 3 млн. 47 тысяч рублей (без вычета 13-процентного налога). И рывок был, судя по всему, за счет его свадьбы.

- Бари входит в учредители фирмы «Натали», которая занимается организацией развлечений, у нее актив порядка 20 млн рублей. Но он там не единственный учредитель, поэтому говорить, эти деньги лежат у него в кармане, невозможно, - сказал «КП» источник из налоговой службы. - Другая его фирма - «Бариал» имеет нулевой доход.

Конкретно.

Все вложил в недвижимость

Вообще ветеран отечественного шоу-бизнеса Бари Алибасов сегодня переживает вторую молодость. Во-первых, он реально омолодился (в частной клинике своей знакомой), во-вторых, после мутной истории с отравлением стал самой обсуждаемой (и осуждаемой) фигурой шоу-бизнеса.

Представитель Алибасова рассказывал: мол, Бари написал завещание, по которому квартиры завещал сыну, земельный участок - жене Федосеевой-Шукшиной, авторские права - «нанайцам» Политову и Жеребкину. Как сообщалось, вроде бы у продюсера есть еще векселя, акции и ценные бумаги на сумму почти 2 млн долларов.

Однако, когда мы стали проверять информацию, все оказалось не совсем так.

- Алибасов реально когда-то давно был очень богатым. Но все, что имел, вложил в недвижимость, а теперь боится лишиться и ее, - сказал наш источник. - Сейчас у него с финансами не ахти. Выплывает на пиаре, но это нестабильный источник доходов. Недвижимость есть, а вот живых денег - негусто. Если идут поступления, то чаще всего за участие в ток-шоу. И сын Алибасова без регулярного дохода. То, что он получает заоблачные гонорары за свои некие тренинги, это из серии «прихвастнул». Невестка жалуется, что семья не помогает ей растить ребенка, внука Бари Алибасова. Возможно, потому и пошли все эти пиар-выкрутасы, чтобы вывести в плюс финансовое положение.

Сложная история с квартирой

Свои две квартиры в Москве по 40 и 80 кв. м Алибасов, судя по регистрационным базам, продал несколько лет назад. Но в Мерзляковском переулке он занимает огромную квартиру - 220 кв. м.

Однако, когда встал вопрос о завещании, выяснилось, что с регистрацией прав на это жилье не все в порядке. Не все метры оформлены на Алибасова. Одна из трех квартир площадью 83,8 кв. м оформлена на другого человека, некоего Игоря О.

- Бари Каримович скупал помещения в доме в Мерзляковском переулке, - рассказал наш источник. - Был инвестор - компания, которая финансировала реставрацию дома. Половина квартир принадлежала ей. Она и продавала метры. Бари купил две квартиры, а на третью не хватило денег. Договорились, что он займет всю площадь (весь этаж) и сделает ремонт - там были одни стены. А деньги за третью квартиру за него пока что отдаст другой человек, на представителя которого по договоренности квартиру и оформили. Был взят кредит для покупки 83,8 кв. м. Кредит уже отдали. Бари надеялся, что квартиру через какое-то время на него переоформят, но знакомый стал тянуть резину. И по сей день вопрос не решен.

- Я покупал все три квартиры, а оказалось, что оформлены на меня только две, - признался «КП» Бари Алибасов. - Но поскольку все квартиры объединены в одну большую девятикомнатную, то, как только меня не будет на этом свете, человек, на которого записана часть площади, просто не пустит сюда ни моего сына, ни мою жену. Возможно, ему даже выгодно, чтобы я побыстрее умер... Кстати, выяснилось, что хозяин одной квартиры платит и «коммуналку» вместо меня! Видимо, имеет виды на все это имущество и ждет, как бы завладеть всем полностью.

«До сих пор не отдал долги за ремонт»

Продюсер не раз показывал это жилище журналистам. Рассказывал, что это старинный дом 1902 года постройки. Соседка этажом ниже - актриса Наталья Варлей. Алибасов признавался, что не единожды ее затоплял - забывал выключить воду, но Варлей ему все прощает. К слову, оба обожают кошек.

Алибасов рассказывал, что в сентябре 2011 года стал погорельцем. Уверял, что квартира сгорела вместе с его сбережениями, нажитыми непосильным трудом. Мол, загорелось жилище из-за специальных нагревающихся подушек, которые продюсер оставлял для своего кота - донского сфинкса Арни. Бесшерстный кот обожал тепло... Тогда Алибасов объявил, что начинает ремонт, на время которого переселился в звукозаписывающую студию в том же доме, двумя этажами выше (где он потом и выпьет «Крот» - Ред.). Три года длился ремонт, на который ушло 2,5 млн долларов. По слухам, Барри как раз из-за ремонта и влез в долги, которые не отдал по сей день.

- Алибасов в долгах, вот и устраивает пиар-кампании, чтобы заработать, - сказала приятельница продюсера Лена Ленина.

Зато по окончании ремонта в квартире Алибасова появились потайные шкафы, фонтаны, сантехника, покрытая золотой эмалью. Эксцентричный продюсер с удовольствием позировал на «золотом» унитазе, опираясь на «золотой» писсуар, демонстрируя шик и роскошь. Никто и не думал, в реальности с деньгами у него не так благополучно.

ДОСЛОВНО

«Доходы меньше, чем у Петросяна»

- Сейчас кризис. С работой у всех тяжело, - признавался в прошлом году Алибасов «КП». - Сколько, вы говорите, Петросян официально зарабатывает? Полтора миллиона в месяц? Молодец. Я таких денег не получаю. У меня полно трат - студия, фонограммы, записи музыки. Композиторам, авторам платить надо. В конверте уже не рассчитываемся. Это в 90-х годах я полную наволочку наличных вывозил с гастролей «На-На», и тогда никто не отчитывался перед государством.

Деньги имеют свойство утекать. А я привык жить на широкую ногу. Чтобы и отдохнуть, и посидеть с друзьями. Пора затянуть пояса...

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