Соблазнительная Анджелина Джоли разделась для рекламы

Анджелина Джоли давно не радовала поклонников откровенными съемками. Актриса редко появляется в соцсетях и не публикует фотографии в блоге, максимально сосредоточившись на работе к кино. Конечно, папарационные снимки со звездой то и дело просачиваются в прессу. Но недавнее видео точно не оставит никого равнодушным.

Анджелина Джоли снялась в рекламном ролике нового аромата Guerlain Mon Guerlain Eau de Parfum Intense. Съемки проходили в окрестностях дома актрисы в Камбодже, откуда родом ее старший приемный сын Мэддокс.

Режиссером выступил Эммануэль Любецки. Мексиканский кинооператор, режиссер и продюсер получил три "Оскара" за работу в фильмах "Гравитация", "Бердмэн" и "Выживший".

Анджелина Джоли появляется практически обнаженной.Съемки проходили в окрестностях дома актрисы в Камбодже

На кадрах соблазнительная Джоли запечатлена сначала в постели с шелковыми простынями. В видео есть кадры, где актриса появляется практически обнаженной, подтверждая титул главного секс-символа Голливуда. В какой-то момент она встает и демонстрирует спину с татуировками, а после актриса оказывается в саду.

В комментариях к видео поклонники отмечают, что актриса прекрасно выглядит, а также радуются, что со звездой все в порядке : "Она великолепна", "Богиня", "Она все еще самая сексуальная женщина мира", "Наконец-то Джоли вернулась", "Она будто возродилась".

44-летняя голливудская звезда сотрудничает с брендом с момента запуска коллекции Mon Guerlain в 2017 году. Guerlain - любимые духи матери Анджелины. Франко-канадская актриса Маршелин Бертран умерла от рака груди 12 лет назад. По словам Джоли, свой гонорар за съемки в рекламе она передаст на благотворительность.

Стоит отметить, что этим видео артистка развеяла слухи о проблемах со здоровьем. Судя по ролику, актриса выглядит потрясающе. А ведь в последнее время знаменитость из-за худобы все время появлялась в одежде свободного фасона. А недавно шокировала поклонников своими руками. В окружении 44-летней звезды настояли, чтобы актриса проверилась, но она сбежала из больницы, так и не дождавшись результатов анализов. По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у звезды начались после развода с Брэдом Питтом.