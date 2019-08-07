По словам Ксении Собчак, 61-летняя фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в результате сепсиса, который случился на фоне продолжительной болезни. Однако близкие подруги покойной утверждают, что Алла Константиновна скончалась в результате аллергической реакции на морепродукты, которые заказала в ресторане Форте-Дей-Марми.

- Аллочка для меня очень родной человек. Она вошла в мою жизнь в ее 13 лет и стала мне ближе сестры, - написала в Фейсбуке подруга Аллы Вербер Ирена Лейбович-Смеловицкая. - Живя на разных континентах, мы не утратили нашу дружбу и дружбу наших уже взрослых детей.

Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy"Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Я с Аллой была в Майами в апреле и она была в прекрасном настроении и здравии.

При том, что она не здоровый человек (Вербер несколько лет назад победила рак крови-Ред.), этот случай с морепродуктами у меня в голове не укладывается. Сердце плачет и обливается слезами. Похороны в понедельник в Торонто. Как это пережить?

Кстати, Торонто не чужой для Вербер город. Туда еще в советские времена эмигрировали ее родители. Там у Аллы Константиновны была свадьба с отцом ее единственной дочери Екатерины рижанином Соломоном Тенсером.

Аллу Вербер похоронят в Торонто

Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.

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В Москве легендарного fashion-директора ЦУМа и вице-президента компании Mercury Аллу Вербер, кажется, знали все. Тем трагичнее стало известие о ее внезапной смерти во время долгожданного отпуска в курортном местечке Форт-Дей-Марми. Представители модной индустрии, друзья и знакомые отказываются верить в произошедшее и оставляют в соцсетях соболезнования. Многие вспоминают о том, как радовалась Алла Константиновна, что наконец-то несколько дней она проведет в Италии со своими родными - дочерью Катей и внуками. (подробности)