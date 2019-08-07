2019-08-07T21:28:56+03:00
Общество

Аллу Вербер похоронят в Торонто

Прощание с фэшн-директором ЦУМа предварительно намечено на понедельник
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Вербер умерла в результате сепсиса, который случился на фоне продолжительной болезниАлла Вербер умерла в результате сепсиса, который случился на фоне продолжительной болезниФото: Евгения ГУСЕВА
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По словам Ксении Собчак, 61-летняя фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в результате сепсиса, который случился на фоне продолжительной болезни. Однако близкие подруги покойной утверждают, что Алла Константиновна скончалась в результате аллергической реакции на морепродукты, которые заказала в ресторане Форте-Дей-Марми.

- Аллочка для меня очень родной человек. Она вошла в мою жизнь в ее 13 лет и стала мне ближе сестры, - написала в Фейсбуке подруга Аллы Вербер Ирена Лейбович-Смеловицкая. - Живя на разных континентах, мы не утратили нашу дружбу и дружбу наших уже взрослых детей.

Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy"Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Я с Аллой была в Майами в апреле и она была в прекрасном настроении и здравии.

При том, что она не здоровый человек (Вербер несколько лет назад победила рак крови-Ред.), этот случай с морепродуктами у меня в голове не укладывается. Сердце плачет и обливается слезами. Похороны в понедельник в Торонто. Как это пережить?

Кстати, Торонто не чужой для Вербер город. Туда еще в советские времена эмигрировали ее родители. Там у Аллы Константиновны была свадьба с отцом ее единственной дочери Екатерины рижанином Соломоном Тенсером.

Аллу Вербер похоронят в Торонто

Аллу Вербер похоронят в Торонто

Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.

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Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась в Италии.Она одевала всю эстраду, первая привезла в Россию D&G, и сколотила целое состояние на модных брендах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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