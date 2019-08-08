«Мне не все равно»: Зачем Тарантино приехал в Москву

Популярный американский кинорежиссер Квентин Тарантино приехал в Россию, чтобы представить отечественному зрителю премьеру своего фильма «Однажды в... Голливуде». Однако первым делом американец решил осмотреть Москву, в которой не был с 2004 года.В компании министра культуры РФ Владимира Мединского Тарантино прогулялся по Кремлю, а затем провел пресс-конференцию для журналистов.

Квентин Тарантино во время экскурсии по Кремлю. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

А вот с кинообозревателем «КП» Стасом Тыркиным Квентин Тарантино с единственным поговорил наедине, рассказав в эксклюзивном интервью kp.ru о цели приезда в Москву и любви к российскому кинематографу.

- Я приезжаю в Россию, потому что у меня множество русских поклонников. Еще со времен «Криминального чтива». Поэтому я второй раз в России - чтобы показать своим фанатам, что я рядом, я о них помню и вообще мне не все равно, - сказал Тарантино.

О ЛЮБВИ К РУССКОМУ КИНЕМАТОГРАФУ

В эксклюзивном интервью kp.ru Квентин Тарантино развеял один миф. Выяснилось, что его любимый российский фильм не «Человек-амфибия», как все считают, а картина Эйзенштейна. Хотя «Человек-амфибия» и был первым отечественным кинофильмом, который он увидел.

- Слушайте, если вы спросите меня, какой мой самый любимый русский фильм, я вообще назову фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Это что-то невероятное! Одна сцена ледового побоища там чего стоит! Но я об этом никому не рассказывал, потому что об этом фильме и так все говорят. Это все равно, что, приехав в Японию, американский режиссер скажет, что его любимый режиссер - Куросава. Это же скучно! А поскольку мало кто из американских режиссеров говорит про «Человека-амфибию», то я про него и сказал, - отметил режиссер.

О КАРЬЕРЕ И 10 ФИЛЬМАХ ПЕРЕД «ПЕНСИЕЙ»

Режиссер заявлял, что за свою карьеру он хочет снять всего десять фильмов, после чего прекратить работу в кино. «Однажды в Голливуде» его девятая работа. Какой будет десятая лента Тарантино лишь предполагает. Ему видится, что это какой-то огромный суперфильм, суммирующий предыдущие его работы, способный логически завершить его карьеру.

Режиссер на пресс-конференции в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ

-В начале я просто хотел снять хотя бы один фильм. А дальше уже смотреть по обстоятельствам. Я стараюсь с уважением относиться к тому, что мне было дано. Поэтому я не снимаю кино по каким-то, как я полагаю, неправильным причинам. Для меня это не просто «работа». Я не снимаю из-за денег. Я не снимаю для того, чтобы как-то изменить к лучшему свою карьеру. Я исхожу только из того, что у меня внутри, - сказал Тарантино.

О ВЫБОРЕ АКТЕРОВ

Кастинг актеров для Тарантино важный момент. Режиссер уверен, что для «Однажды в... Голливуде» он подобрал едва ли идеальную команду.

Трейлер фильма Однажды в Голливуде .

- Я отлично понимаю, что пригласил в свой фильм две главные кинозвезды этого поколения. И ясное дело, что это всех возбуждает. Но этот трюк не сработал бы, если бы роли им не подходили. К счастью, они им блестяще подходят! И вдобавок Брэд и Лео просто созданы быть в одной команде - вот один из них и играет актера, а другой - его дублера по трюкам. Нельзя было просто взять любых знаменитых актеров, - объяснил Тарантино.

«Предпоследний» фильм оскароносного режиссера Квентина Тарантино уже 8 августа выходит на российские экраны. «Однажды в... Голливуде» выглядит фильмом конца 1960-х годов. Картина рассказывает о череде событий, произошедших в Голливуде тех лет, на закате его «золотого века». По сюжету, известный актер Рик Далтон, которого играет Леонардо ДиКаприои, и его дублер Клифф Бут, в роли Брэд Питта пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Полную версию эксклюзивного интервью можно прочитать на сайте kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Однажды в... Голливуде»: Новая история из прошлого

В Москве при участии культового режиссера состоялась долгожданная премьера его нового фильма (Подробности...).

Тарантино в Москве: "Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле?"

Американского режиссера Квентина Тарантино в Москве поразила экскурсия по Музеям Кремля (Подробности...).

Квентин Тарантино: «Когда я был маленьким, мне очень нравился русский «Человек-амфибия»!

Знаменитый кинорежиссер приехал в Москву и представил свой девятый, предпоследний фильм «Однажды в Голливуде» (Подробности...).