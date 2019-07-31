Фадеев вышел из себя из-за скандала с плагиатом

Продюсера Максима Фадеева и певицу Ольгу Серябкину, выступающую под псевдонимом Molly, обвинили в плагиате. Претензию предъявил саратовский композитор и лидер группы "Покровск Альянс" Павел Петров.

На своем канале YouTube Павел Петров заявил, что сочиненная им в 2012 году песня "Дни и ночи" очень похожа на композицию Максима Фадеева и 34-летней певицы Molly "Я просто люблю тебя", которая появилась только в 2016 году.

"Недавно я услышал песню, пела ее певица Molly, и что-то мне показалась знакомой мелодия, стал вспоминать, думал, The Beatles, Led Zeppelin, Юрий Лоза. И вспомнил. Нет, это же моя песня. Мелодия моей песни "Дни и ночи", - заявил он.

olga.seryabkina Ольга Серябкина

По словам Петрова, он не собирается требовать, чтобы указали его авторство. "Продюсер может на договорной и платной основе взять другие мои песни", - цитирует его "360". Он хотел бы получить комментарий от самой Серябкиной, а также продюсера Максима Фадеева и композитора Юрия Лозы.

Меж тем 51-летний продюсер эмоционально отреагировал на обвинение в плагиате. "Вам реально заняться нечем? Я 30 лет этим занимаюсь и пишу кучу... Ой, все!", - цитирует Фадеева НСН. После чего музыкант бросил трубку.

В свою очередь, продюсерский центр Максима Фадеева не комментирует информацию о краже песни. "Ситуацию не комментируем", - сказали РИА Новости в продюсерском центре.