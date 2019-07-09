Считая медленно до ста, потягиваю я «Крота»

Кто не в курсе, советская группа «На-На» 5 июля 2019 года выпустила клип. Новый. На песню «Считаю медленно до ста».

Последний альбом у группы вышел шесть лет назад. Он был англоязычный. И об этом никто не знает. Грустно, но это путь каждого, в том числе и музыканта: рождение, созревание, расцвет, забвение, тлен. Каждого, кто не работал с Бари Алибасовым - казахским Дунканом Маклаудом. Старуха с косой грозила группе не раз, однажды ее вообще чуть не продали (в 2009 году суд оценил стоимость коллектива в 5,5 млн рублей). Но в итоге Бари Каримович заложил душу продюсерскому Вельзевулу, подвинул старую и забрал косу себе. Она понадобилась, чтобы рубить капусту и длить медленный распад группы, достигший, пожалуй, теперь пика.

В 1991 году свежая и дерзкая «На-На» потрясла ГЦКЗ «Россия» голыми торсами и песцовыми шубами. И это был шок. А в 2019 году музыканты потрясли весь Youtube увядающей харизмой и псевдобрутальностью.

Политов, Жеребкин, Семидьянов и Игонин по заветам «Бобка» Достоевского заголились и обнажились. В новом клипе 50-летние нанайские мальчики раздеваются, чтобы поплавать в бассейне - в этом, собственно, вся идея видеоролика.

В клипе взрослые люди вынуждены погружаться под воду с прищепками на носу под управлением юной блондинки.Фото: YouTube

Дело даже не в том, красиво ли это, эстетично или стебно. Ключевой вопрос: зачем?

Очевидно, чтобы напомнить о себе. Откусить кусочек молодежной аудитории. Чтобы еще оставаться на плаву.

Но, пардон, это и есть тот самый приз, который ждал всех нас, поверивших в кому и даже трагическую гибель (новость об этом появилась 5 июня, ровно за месяц до выхода клипа) Бари Алибасова?

Награда так себе.

«Крот», кома, завещание, исцеление, гастроли, клип - элементы блестящей многоходовой операции, провернутой Алибасовым. Подумать только: прикинуться мертвым, чтобы вдохнуть жизнь в затухающий коллектив. Погибнуть ради воскресения. Группы. Да разве Игорь Крутой или Максим Фадеев способны на такое? Это даже не Пиар-на-Крови, это Спас-на-Кроте.

Жаль, но не выходит каменный цветок. Клип сложно смотреть без чувства стыда, которое возникает от плясок пожилых мужчин без одежды. Задорно, наверно, но без азарта и огонька в глазах. Взрослые люди, звезды 90-х, вынуждены раздеваться на камеру и погружаться под воду с прищепками на носу под управлением юной блондинки. По идее это самоирония (в раздевалке артисты гладят крыс, бреют ноги, пьют таблетки и показывают бицепсы).

Но веселого мало.

Если Дмитрий Маликов, которому 50 исполнится через полгода, ведет ироничный твиттер, следит за русским рэпом, ходит к Дудю, судит рэп-баттлы и выглядит на 30 с небольшим, а Филипп Киркоров не всегда удачно, но пламенно экспериментирует с Александром Гудковым и Николаем Басковым, то вечные пионеры Бари вынуждены в роли цирковых шимпанзе — зачеркнуто - озорных пловцов оголять холеные телеса в угоду... кстати, кому?

Профильной аудитории группы уже далеко за 40. Вряд ли эти люди так уж активно бороздят Youtube. Неофитам? Тоже спорно. Если закрыть глаза, не совсем понятно, что за группа поет. Вокал сильно обработан фильтрами, звук максимально стандартизирован, а подобный бит присутствует почти в каждой современной песне. И если «Фаину» с чем-то спутать было сложно и до сих пор на «Дискотеках 90-х» она рвет зал, то «Считаю медленно до ста» — это незапоминающаяся калька и примитив, сделанный по лекалам новой техно-электронной попсы. Ворваться в герметичный мир интернет-молодежи таким способом невозможно. Разве что публику повеселить — но совсем не так, как рассчитывал Алибасов.

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