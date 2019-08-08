2019-08-08T20:33:58+03:00
В мире

Кейт Миддлтон в коротких шортах блеснула длинными ногами на яхте

Герцогиня и герцог Кембриджские прервали свой отпуск на острове Мюстик
Ольга ЛИБГАРДТ
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Герцогиня выглядела очень эффектноГерцогиня выглядела очень эффектноФото: REUTERS
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Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в парусной регате The Kings Cup. Герцогиня и герцог Кембриджские ради этого прибыли на остров Уайт в проливе Ла-Манш.

Кейт Миддлтон и принц Уильям прервали свой отпуск на острове Мюстик ради спортивных соревнований, которые проходят на одном из крупнейших английских островов. В роли шкиперов они возглавили регату.

В объективах папарацци 37-летняя Кейт Миддлтон предстала в куртке и коротких черных шортах, блеснув длинными ногами. На ее голове была кепка с эмблемой королевской семьи, а на ногах - светлые кроссовки. Герцогиня в этом снаряжении выглядела очень эффектно.

Отметим, команда-победитель будет награждена специальным трофеем - кубком The Kings Cup. Церемония пройдет на набережной Коус.

Кейт Миддлтон в коротких шортах блеснула длинными ногами на яхте Фото: REUTERS

Кейт Миддлтон в коротких шортах блеснула длинными ногами на яхтеФото: REUTERS

Ну а пока гости могут наблюдать за участниками соревнований с трибун или прямо с берега. Кадры с регаты также транслируются на больших экранах. Они установлены по всему острову.

Отметим, принц Уильям и Кейт Миддлтон давно увлекаются парусным спортом и пытаются привлечь к нему внимание молодежи. Так, в 2011 году герцог и герцогиня Кембриджские принимали участие в регате, которая прошла в Канаде. Тогда Уильяму удалось обойти Кейт. Однако спустя три года Миддлтон взяла реванш. Герцогиня победила мужа в очередном парусном соревновании в Новой Зеландии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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