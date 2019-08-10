Аршавин заставил одеться Барановскую в белых мини-шортах

Юлия Барановская не только многодетная мама, но и успешная ведущая. Она довольно часто делится с поклонниками историями из жизни. Так, в студии вечернего шоу "Все к лучшему" знаменитость рассказала о реакции Андрея Аршавина на ее внешний вид.

"Как-то я собиралась на концерт Валерия Леонтьева. Мужа не было дома, но он должен был заехать за мной. Я решила быть красивой на концерте", - вспоминает Юлия Барановская.

По такому случаю она примерила ботфорты, надела футболку и белые мини-шорты. "Стою вся такая красивая, жду супруга. Тут появился Андрей. Я его спрашиваю: «Ну как я выгляжу?» Он мне ответил, что "прекрасно", - рассказала Барановская.

Однако радовалась она недолго. Аршавин неожиданно говорит: "«А теперь одевайся». Я стою такая и не понимаю. Ведь именно так я и хотела пойти на концерт. Смешная, конечно, была история", - заявила телеведущая.

Стоит отметить, что буквально на днях поклонники забросали Юлию вопросами о ее отношениях с Андреем Аршавиным, с которым она рассталась шесть лет назад. Подписчики ее блога все еще надеются на воссоединение спортсмена с матерью его детей. Эти разговоры возобновились после того, как футболист вновь стал холостяком после развода с Алисой Казьминой.

34-летняя Барановская призналась, что не думает о возвращении к бывшему. Она давно простила отца своих детей и старается не вспоминать о прошлом. "Меня с Андреем связывают трое детей и совместные воспоминания, которые остались в прошлом. Я не сижу и не жду его, не думаю, что могла бы быть с ним. Я не трачу жизнь на мысли о прошлом, а шагаю вперед", - заявила она.

По словам Юлии, бывший возлюбленный не пытается ее вернуть. Они действительно видятся, но обсуждают при встрече исключительно вопросы, связанные с детьми. Старшему Артему - 13 лет, дочке Яне - 11, а младшему Арсению скоро исполнится семь.

Теледива не скрывает, что мечтает о простом семейном счастье. "Я замужем ни разу не была. Если когда-нибудь устрою свадьбу, то она будет пышной. Хочу, чтобы праздник продолжался несколько дней", - делилась с публикой звезда.

Ведущая программы "Мужское.Женское" сообщила, что ей нравится беседовать с поклонниками. Но вот чего она не может ни понять, ни принять - так это людей, которые позволяют себе оскорбительные замечания в ее адрес. Таких подписчиков экс-возлюбленная футболиста блокирует.