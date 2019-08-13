Муж - на нары, жена - на Канары: Когда в России сажают губернаторов и министров, их супруги не всегда выдерживают разлуку

Темная полоса Белых

О решении подать на развод вторая жена 44-летнего экс-губернатора Кировской области Никита Белых Екатерина сообщила в августе 2019-го. Это был день ее 33-летия. В интервью «КП» бизнес-леди и редактор правозащитного интернет-ресурса заявила, что решение принимали только вдвоем. И уже в сентябре, когда развод официально оформят, она откроет в Москве правозащитный центр под своей девичьей фамилией - Рейферт.

Впрочем, тянуть с возвращением фамилии Екатерина не стала и уже на следующий день в аккаунте в соцсетях снова стала Рейферт, заодно обновив фото пользователя на снимок в модных дымчатых очках и берете с красной звездой. Что для супруги, пусть и бывшей, явного либерала странновато. В общем, полное отстранение…

Никита Белых, который семь лет возглавлял Кировскую область, в июне 2016-го был задержан на Новом Арбате при получении взятки в 100 тысяч евро и впоследствии осужден на 8 лет. От первого брака у него трое сыновей, двое из которых живут с матерью Эллой в Перми.

14 ноябре 2017-го в СИЗО «Лефортово» был заключен брак, а две недели спустя состоялось венчание (первое в этих стенах) подследственного Белых и 31-летней поэтессы и политолога Екатерины Рейферт. С нею Никита познакомился за несколько месяцев до ареста. Молодая и эффектная новобрачная взяла фамилию супруга. «Рыдаю от счастья!» - сказала тогда Катя, отдышавшись после полуторачасовой церемонии. Спустя год и 9 месяцев она заявила: «Мы разводимся в том числе по соображениям безопасности, но остаемся друзьями». Мотив для расторжения брака в специальном заявлении для СМИ был объявлен такой: якобы ей поступают угрозы. Каким образом угрозы, реальные или мифические, заставляют расторгнуть брак, не объяснялось. Если, конечно, шантажисты прямо не требовали от супруги бывшего губернатора публично заявить СМИ о разрыве с ним.

На вопрос об имуществе экс-губернатора Белых-Рейферт возмущенно ответила, что она занимается правозащитной деятельностью, а не сутяжничеством, и разводом хочет избежать давления и на себя, и на Белых в рязанской колонии.

Пролеты Улюкаева

Бывший министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев в декабре 2017-го был приговорен к 8 годам строгого режима и 130-миллионному штрафу за то, что вымогал взятку в 2 миллиона долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина.

С первой женой Тамарой, в браке с которой родился будущий кинопродюсер Дмитрий Улюкаев, экс-министр расстался, когда встретил Юлию Хряпину (она моложе мужа на 27 лет). Ради юной супруги высокий чиновник однажды устроил скандал в самолете, где ей не досталось места в бизнес-классе. А в ее собственности в какой-то момент оказались пять земельных участков и парочка домиков в Крыму и, как говорят, офшорная компания, главою которой прежде значился старший сын Улюкаева.

Алексей Улюкаев души не чаял в Юлии, своей второй жене... Фото: instagram.com

В конце мая 2019-го крупнейшее российское информагентство сообщило со ссылкой на близкое окружение бывшего министра о том, что жена осужденного подает на развод. Впрочем, ни адвокат экс-главы Минэкономразвития Лариса Каштанова, ни замглавы ФСИН Валерий Максименко, который общался с Улюкаевым, прямо данную информацию не подтвердили.

Но злые языки полагают, что если развод все же состоится, то супруга экс-министра сможет претендовать на половину совместно нажитого имущества (алименты на несовершеннолетних сына и дочь Юлии со скромной зарплаты тюремного библиотекаря Алексея Улюкаева вряд ли ей нужны).

Нехорошая судьба Хорошавина

Экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину в феврале 2018-го за крупные взятки дали 13 лет колонии строгого режима. Еще и штраф выписали на полмиллиарда. И как в тяжкие дни судебных заседаний ему бы помогло надежное женское плечо (совсем не адвокатское)! Ведь с супругой Ириной они, расписавшись еще в студенчестве, прожили 37 лет. Нажили сына и дочь, недвижимость на Дальнем Востоке и в Москве и целый автопарк лимузинов!

Но еще летом 2015-го, когда Хорошавин уже оказался в СИЗО, его благоверная подала заявление на развод мировому судье участка № 179 в Москве. Впрочем, супруги, как говорят, к тому времени жили раздельно несколько лет - жена по большей части в столице, а муж преимущественно в Южно-Сахалинске. И вряд ли укреплению брака способствовали публикации о том, как Хорошавин проводил время с 27-летней моделью Александрой Медведской, которой экс-хозяин Сахалина подарил «Лексус» (быстро ею проданный) за веселую трехдневую командировку в Красноярск.

Ирина Хорошавина в сентябре 2016-го обратилась с открытым письмом в СМИ, что их лишили средств к существованию... Фото: vk.com

Конечно, попытку разрыва официальных отношений до суда тогда расценили как вывод хорошавинского имущества из-под следственного ока - но попытку неудачную. В пользу государства изъяли и четыре столичные квартиры в престижных районах Москвы с домом, и шесть люксовых авто, в том числе парочку «Бентли» (в целом почти на 2 миллиарда рублей).

Черная метка Маркелова

16 лет возглавлявший Республику Марий Эл Леонид Маркелов полтора года находится под арестом по подозрению во взятке в 235 миллионов рублей. Красавицу Ирину, которая моложе его на 14 лет, Маркелов нашел в глубинке. У них родились сын и дочь. Со временем в собственности супруги главы республики обозначились ряд местных СМИ, агрохолдинг и компания по выпуску холодильного оборудования. С какого-то времени даже в официальных налоговых декларациях доходы жены стали превышать доходы мужа. Но официально они расстались до того, как Маркелов оказался под подозрением, а потом и под следствием: поговаривали, что Ирина, любительница черных бриллиантов, улетела в Лондон ради новой любви и, когда бывший муж, сделавший ее богатой и успешной, оказался за решеткой, не поспешила навестить его...

Ирина Маркелова, расставшись с мужем-­экс-губернатором, рассказала следствию, что владела различными активами лишь на бумаге... Фото: leonidmarkelov.com

А КТО ЕЩЕ?

Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, сбежавший в 2008 году из России и подвергшийся экстрадиции в январе 2019-го, - сейчас находится в московском СИЗО. Еще за границей он развелся с супругой Жанной Буллок (урожденной Самойлик). Видимо, супруги решили, что раздельно им проще скрываться от Интерпола. Кузнецову это не помогло. Жанна Буллок не задержана, хотя российским судом приговорена заочно к 11 годам за хищение 11 млрд рублей из бюджета Московской области.

Жанна Буллок с экс-мужем Алексеем Кузнецовым делить тяготы не собирается... Фото: youtube.com

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Виктория ДЕРГУНОВА:

Эти истории не про деньги, они - про чувства...

Адвокат, кандидат юридических наук с богатой практикой семейных дел, оценила ситуации в семьях богатых и знаменитых, подвергшихся уголовным испытаниям.

- Почему жены губернаторов и министров расстаются с ними, когда те оказываются в сложной ситуации, - из страха потерять имущество?

- Не скажу, что финансовый вопрос завязан на расторжении брака. Имущество можно разделить в суде, не расторгая семейный союз. Совместно нажитое часто делят в равных долях. Можно заключить брачный договор - в том числе и с тем, кто под следствием или уже осужден.

- А если арестовано имущество экс-губернатора - жене не светит ничего?

- Тут вы ничего не получите, невзирая - в браке вы или нет. Пока арест не снимут - имущество не поделите никак. Пусть даже у вас и несовершеннолетние дети на иждивении. В случае с высокопоставленными людьми, которых оставляют жены, я как адвокат это не связываю с деньгами или с имуществом. Там обычно личные мотивы. И у каждого разные.

- Для тех, кто за решеткой, их вторая половина - якорь, за который человек держится?

- То имущество, которое жены находящихся в заключении нажили, пока мужья сидят, - их личное имущество. А для тех, кто отбывает наказание, - семья очень важна. Да, семья - это место, куда они надеются вернуться. Люди должны понимать - ради кого они переносят такие испытания. Это история не про деньги, это история про чувства.

- В вашей юридической практике были семьи высокопоставленных людей, которые разбивались, когда пахло жареным - судом, тюрьмой?

- Наоборот. Да, были люди под преследованием - но это обычно скрепляло семьи. Люди держались за брак, и ни разу я не слышала, чтобы они заводили разговор о спасении активов. Речь чаще шла о том, чтобы быть вместе и в радости и в горести.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Зек-губернатор, вот непруха: не дождалась тебя твоя маруха!

Сергей ПОНОМАРЕВ

В разводах с отбывающими срок мужьями есть что-то этически неприятное.

От сумы и тюрьмы на Руси не зарекайся. Известная поговорка. Как известно и то, что разводы с самыми высокопоставленными зеками - это скорее правило, чем отдельный случай. Что тому причиной - реальное охлаждение чувств: прошла любовь, завяли за оградой помидоры? Или циничный и холодный расчет: ему там сидеть и сидеть, а я еще молодая и красивая, мне надо свою жизнь устраивать? Или еще более рациональное, но не менее циничное: нужно спасать деньги и имущество бывшего супруга, переписав их на себя, совсем одинокую? Бог весть…

Но при любых раскладах есть в разводах с отбывающими срок мужьями что-то этически неприятное. Потому что на Руси давняя традиция - не бросать жен/мужей, находящихся в беде - болезни, гонениях, заключении и пр. Как заметил один мой друг, чья семья полностью попала под каток сталинских репрессий, ожидание мужа из застенка - это обязанность. Да, дикий труд для женщины. Но обязанность. Личное дело - кому и с кем сходиться/расходиться, жить или не жить вместе, но по человеческой совести делать это все-таки надо тогда, когда человек не за решеткой, а на свободе.

Мы вспоминаем обычно про жен декабристов, которые отправились вслед за своими мужьями на каторгу, в Сибирь. Хотя были из самых богатых и благополучных семей страны. А нынешние - тоже вполне благополучные, богатые или по крайней мере упакованные. Они-то что?

Они не просто разводятся с мужьями-сидельцами. Они еще и придумывают нелепые объяснения и врут на каждом шагу. И в самом деле: не признаешься ведь, что держаться за потерявшего свои ресурсы супруга больше ни к чему. Тем более когда вокруг пасутся богатые неокольцованные буратино.

Про этику и мораль вы уже поняли. Это для таких дамочек неандертальский пережиток.