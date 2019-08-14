2019-08-14T15:48:38+03:00
В мире

"Самое любимое место в мире": Новозеландский стрелок написал письмо в Россию

Брентон Таррант уже пять месяцев находится в тюрьме по обвинению в убийстве свыше 50 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Брентон Таррант в судеБрентон Таррант в судеФото: REUTERS
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Австралиец Брентон Таррант, известный как новозеландский стрелок, пытался отправить письмо в Россию. Обвиняемый в убийстве свыше полусотни человек уже около пяти месяцев находится в тюрьме и, как оказалось, получает корреспонденцию.

Сотрудники исправительного учреждения перехватили письмо, которые было адресовано некоему Алану из России. В послании террорист благодарит мужчину за присланные ему ранее почтовые марки, которые приходится прятать от надзирателей, и вспоминает о своей поездке в нашу страну в 2015 году.

Таррант называет Россию своим "самым любимым местом в мире" и пишет, что хотел бы вернуться туда снова, но "жизнь - это не путешествия". Также он рассказывает собеседнику о своих политических и социальных взглядах, не вдаваясь в подробности из-за опасений, что письмо будет перехвачено.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уже прокомментировала инцидент, заявив, что у обвиняемого не должно было быть возможности на отправку писем за границу, передает NZ Herald.

Напомним, что 28-летнему австралийцу предъявлено 51 обвинение в убийстве, 40 обвинений в покушении на убийство и одно - в терроризме.

Сайт kp.ru писал, что 15 марта 2019 года Таррант ворвался в мечеть города Крайстчерч и открыл прицельный огонь по прихожанам, а потом отправился в соседнее религиозное учреждение и устроил бойню уже там.

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU

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