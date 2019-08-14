"Самое любимое место в мире": Новозеландский стрелок написал письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, известный как новозеландский стрелок, пытался отправить письмо в Россию. Обвиняемый в убийстве свыше полусотни человек уже около пяти месяцев находится в тюрьме и, как оказалось, получает корреспонденцию.
Сотрудники исправительного учреждения перехватили письмо, которые было адресовано некоему Алану из России. В послании террорист благодарит мужчину за присланные ему ранее почтовые марки, которые приходится прятать от надзирателей, и вспоминает о своей поездке в нашу страну в 2015 году.
Таррант называет Россию своим "самым любимым местом в мире" и пишет, что хотел бы вернуться туда снова, но "жизнь - это не путешествия". Также он рассказывает собеседнику о своих политических и социальных взглядах, не вдаваясь в подробности из-за опасений, что письмо будет перехвачено.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уже прокомментировала инцидент, заявив, что у обвиняемого не должно было быть возможности на отправку писем за границу, передает NZ Herald.
Напомним, что 28-летнему австралийцу предъявлено 51 обвинение в убийстве, 40 обвинений в покушении на убийство и одно - в терроризме.
Сайт kp.ru писал, что 15 марта 2019 года Таррант ворвался в мечеть города Крайстчерч и открыл прицельный огонь по прихожанам, а потом отправился в соседнее религиозное учреждение и устроил бойню уже там.
Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии
ИСТОЧНИК KP.RU