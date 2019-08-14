Меркель пообещала уйти на покой

Всё рано или поздно подходит к концу — даже карьера политических тяжеловесов. Канцлера ФРГ Ангела Меркель после 14 лет на боевом посту объявила:

— Я больше не буду занимать никаких политических должностей. — Об этом 65-летняя женщина рассказала, выступая на встрече с читателями газеты «Остзее-Цайтунг» в немецком городе Штральзунд.

Учитывая последние события — новость ожидаемая. Летом у Меркель были серьёзные проблемы с самочувствием. В июне-июле на публичных мероприятиях с коллегами-политиками у неё наблюдалось странное дрожание конечностей. Причины этой «трясучки» объясняли невнятно: не то обезвоживание, не то утомление. В любом случае, теперь «бабушка всей Германии» сможет отдохнуть и поправить здоровье. Но… как-нибудь потом.

— Многие не понимают: она пообещала не уйти оставку прямо сейчас, а отказаться от политической деятельности по окончании своего нынешнего срока в 2021 году, — сказал «КП» депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн. — Но главные проблемы: кризис с беженцами, нестабильность еврозоны, бездумные антироссийские санкции — она так и не решила. И уйдет бесславно.

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