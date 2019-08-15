2019-08-15T17:52:02+03:00
Звезды

Бывшая жена Башарова родила сына

О счастливом событии сообщил новый муж Екатерины Архаровой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина Архарова.Екатерина Архарова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Екатерина Архарова родила сына. О счастливом событии сообщил нынешний супруг бывшей жены Марата Башарова.

"Моя родная, спасибо за сына! Теперь я папа.... Самый счастливый папа на свете! Господи, спасибо!", - подписал фотографию управляющий московского рыбного ресторана Артем Илясов. На снимке, который он разместил в блоге, мужчина ведет Екатерину в родблок.

За несколько часов до родов Архарова поделилась снимком, на котором позирует в фойе роддома. Судя по геолокации, кадр сделан в Москве.

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Моя родная, спасибо за сына!
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Экс-жена Башарова позировала в бриджах и яркой футболке. "С богом!", - подписала она фото. Выглядела женщина очень счастливой.

Напомним, Марат Башаров год прожил в официальном браке с Екатериной Архаровой. Они со скандалом развелись в 2014 году, когда девушка на всю страну заявила о том, что супруг поднимает на нее руку. В августе прошлого года Екатерина вышла замуж за своего избранника Артема Илясова.

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С Богом!
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Не так давно стало известно, что Архарова беременна. Актрисе 44 года, но выглядит она гораздо моложе своих лет. Для нее этот ребенок стал первым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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