Бывшая жена Башарова родила сына

Екатерина Архарова родила сына. О счастливом событии сообщил нынешний супруг бывшей жены Марата Башарова.

"Моя родная, спасибо за сына! Теперь я папа.... Самый счастливый папа на свете! Господи, спасибо!", - подписал фотографию управляющий московского рыбного ресторана Артем Илясов. На снимке, который он разместил в блоге, мужчина ведет Екатерину в родблок.

За несколько часов до родов Архарова поделилась снимком, на котором позирует в фойе роддома. Судя по геолокации, кадр сделан в Москве.

artem.ilyasov Моя родная, спасибо за сына!

Экс-жена Башарова позировала в бриджах и яркой футболке. "С богом!", - подписала она фото. Выглядела женщина очень счастливой.

Напомним, Марат Башаров год прожил в официальном браке с Екатериной Архаровой. Они со скандалом развелись в 2014 году, когда девушка на всю страну заявила о том, что супруг поднимает на нее руку. В августе прошлого года Екатерина вышла замуж за своего избранника Артема Илясова.

arharovakatya С Богом!

Не так давно стало известно, что Архарова беременна. Актрисе 44 года, но выглядит она гораздо моложе своих лет. Для нее этот ребенок стал первым.