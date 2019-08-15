Бывшая жена Башарова родила сына
Екатерина Архарова родила сына. О счастливом событии сообщил нынешний супруг бывшей жены Марата Башарова.
"Моя родная, спасибо за сына! Теперь я папа.... Самый счастливый папа на свете! Господи, спасибо!", - подписал фотографию управляющий московского рыбного ресторана Артем Илясов. На снимке, который он разместил в блоге, мужчина ведет Екатерину в родблок.
За несколько часов до родов Архарова поделилась снимком, на котором позирует в фойе роддома. Судя по геолокации, кадр сделан в Москве.
Экс-жена Башарова позировала в бриджах и яркой футболке. "С богом!", - подписала она фото. Выглядела женщина очень счастливой.
Напомним, Марат Башаров год прожил в официальном браке с Екатериной Архаровой. Они со скандалом развелись в 2014 году, когда девушка на всю страну заявила о том, что супруг поднимает на нее руку. В августе прошлого года Екатерина вышла замуж за своего избранника Артема Илясова.
Не так давно стало известно, что Архарова беременна. Актрисе 44 года, но выглядит она гораздо моложе своих лет. Для нее этот ребенок стал первым.
ИСТОЧНИК KP.RU
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