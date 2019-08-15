Светлана Лобода сразила наповал серебристым боди с глубоким декольте

Весь цвет российского шоу-бизнеса съехался на Лазурный берег. В Монако проходит Russian Music Festival. В рамках мероприятия целый час развлекала богачей роскошная Светлана Лобода.

Светлана Лобода, кажется, этим летом не сидит на месте. Только недавно она прогуливалась по Риму, а потом показывала растяжку на балконе отеля. Представ в черном нижнем белье, звезда закинула одну ногу на перила.

И вот сейчас артистка выступает в Монте-Карло. Певица, как обычно, сделала ставку на сексуальность. Она вышла на сцену в одном лишь серебристом боди со стразами и глубоким декольте.

russkoe_radio Светлана Лобода в серебристых трусах переплюнула Ольгу Бузову

Эффектный образ артистки сразил наповал. Публика непрерывно фотографировала соблазнительную исполнительницу, которая в свойственной ей чувственной манере исполнила свои хиты.

Кстати, поклонники хвалят не только вокальные данные знаменитости, красивую фигуру, но и трудолюбие исполнительницы. 36-летняя артистка много работает над своим телом. Ее идеальной фигуре и длинным ногам могут позавидовать даже супермодели.

А перед каждым выступлением Светлана усердно качает мышцы. Артистка следит за фигурой, поэтому готова упражняться даже у бассейна.