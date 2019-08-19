Путин и ночные гиппопотамы, беспилотный гроб и "Лошадиное озеро"

В. В. Путин, спокойно тренируя свою команду, принял участие в организованном в Крыму мотоклубом "Ночные волки" международном мотоциклетном представлении "Тень Вавилона". Сам В. В. Путин управлял тяжелым мотоциклом "Урал", за президентом восседал вр. и. о. губернатора Севастополя М. В. Развозжаев, а в мотоколяске находился крымский начальник С. В. Аксенов.

Обер-волк А. С. Залдостанов особо отметил превосходные качества мотоцикловожатого, среди которых были не только "лихость, кураж и молодость", но и большое искусство: "Для того, чтобы подняться на мотоцикле в гору, да ещё и с двумя пассажирами, каждый из которых весит в два раза больше, чем водитель, надо иметь высокое мастерство управления мотоциклом. Это даже не очень просто для человека с большим опытом".

Восхищение А. С. Залдостанова открывшейся картиной –

"Ты лети с дороги, птица,

Зверь, с дороги уходи –

То не облако клубится,

Путин мчится впереди" –

Владимир Путин в окружении "Ночных волков".Фото: Анна САДОВНИКОВА

Понятно. Вместе с тем, изобразив М. В. Развозжаева и С. В. Аксенова какими-то ночными гиппопотамами весом каждый в полтора центнера, вожак ночных волков несколько погрешил против истины – крымские начальники, положим, широки в кости, но болезненной тучностью отнюдь не отличаются. Что же касается С. В. Аксенова, то при гонках мотоциклетов с колясками член экипажа, сидящий в люльке, как раз использует свой вес, отклоняясь на виражах то влево, то вправо, чтобы не получилась описанная Н. С. Лесковым кувырколлегия.

Впрочем, и без залдостановских гипербол зрелище мотоцикла "Урал", который был рожден у бойкого народа, было и впечатляющим, и символическим – "Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение?.. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают дорогу другие народы и государства".

Беспилотную конструкцию на линии птицы-тройки – "И вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух" – создали и в Сибири молодые инноваторы. Они разработали движущийся без участия живого человека беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina. Погребальная колесница может развивать скорость до 5 км/ч. Такое ограничение скорости, по замыслу сибирских студентов, объясняется как специфическим торжественно-траурным характером движения колесницы, так, вероятно, и опытом эксплуатации беспилотных изделий, норовящих заехать черт знает куда, что при большой скорости опасно.

С осторожными студентами, однако, не согласились, эксперты Национальной технической инициативы "Автонет" и вернули проект катафалка на доработку. Эксперты "Автонета" надеются, что авторы проекта сумеют увеличить расчетную крейсерскую скорость машины, для чего они "готовы предложить разработчикам консультацию высококлассных специалистов в области автоматизированного транспорта". Такое желание увидеть, как траурный экипаж без водителя эдаким чертом проносится по дорогам, вероятно, связано с тем, что Минпромторг РФ разработал концепцию обеспечения безопасности дорожного движения, учитывающую появление на ней беспилотных автомобилей, следовательно и катафалков. Концепция до 21 августа с. г. пройдет антикоррупционную экспертизу – без этого нельзя, а до 29 августа будет всенародное обсуждение. Тут и "Автонет" подсуетился.

Когда Минпром введет концепцию в действие, задумка сибирских инноваторов обретет высокотехнологичные черты, описанные в малороссийской повести "Вий" – "Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга, им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на средине церкви и остался неподвижным".

Но не следует обращать внимание лишь на страшные и таинственные явления природы и общественной жизни – есть и события безусловно радостные.

Сотрудники полиции задерживают в центре города Любовь Соболь, которая были среди организаторов несанкционированных акций. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Гражданская активистка Л. Э. Соболь прекратила голодовку и возродилась к жизни совершенно как в оптимистической песне еще советского времени –

"И в этот трудный час за каждого из нас —

Доктор Хайдер, доктор Хайдер, доктор Хайдер

Снова начал есть!".

Покушав, Л. Э. Соболь призвала всех "проголосовать за самого сильного кандидата, способного победить поганого единоросса в своей округе", явно вдохновляясь концовкой "Слова о полку Игореве" –

"Слава всем, кто, не жалея сил,

За христиан полки поганых бил!".

Очевидно, в новой программе освободительных сил С. С. Собянин предстает в образе половецкого хана Кончака. Но, может быть, он и собака Калин-царь. Странно ограничивать цель стремлений.

Однако, деве-богатырке поревновала кандидат в президенты К. А. Собчак с ее неизменным девизом "Собчак против", и две задорные бабоньки вступили в словесную распрю. "Фи! Она участвовала в выборах президента! Фи!!! Почему, Любовь, вы продолжаете вести дискуссию на таком уровне?", -- спрашивала К. А. Собчак, а Л. Э. Соболь отмечала: "Сходство (физиономическое. – М. С.) с таким двуличным человеком лично мне неприятно -- ширма, притворство и лицемерие".

Портретное сходство действительно есть. Совершенно как у заколдованной злым гением Одеттой и духовной дочерью злого гения Одиллией в знаменитом балете П. И. Чайковского. К сожалению, Петр Ильич не писал в синтетическом жанре, когда герои и поют, и пляшут, но при современном развитии театрального искусства это дело поправимое.

Знаменитый режиссер К. Ю. Богомолов пока не отметился в жанре режоперы, но отчего же ему не попробовать себя на новом поприще, представив действо, кульминацией которого будет музыкальная перебранка Одетты и Одиллии, а в дивертисменте кордебалет исполнит танец маленьких соболей. Спектакль "Лошадиное озеро" будет, несомненно, пользоваться бешеным успехом.