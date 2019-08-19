2019-08-18T19:15:28+03:00
Общество

Путин и ночные гиппопотамы, беспилотный гроб и "Лошадиное озеро"

Обозреватель Максим Соколов подводит итоги главных событий минувшей недели
Максим СОКОЛОВпублицист
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Путин участвует в байк-шоу в Крыму.Владимир Путин участвует в байк-шоу в Крыму.Фото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

В. В. Путин, спокойно тренируя свою команду, принял участие в организованном в Крыму мотоклубом "Ночные волки" международном мотоциклетном представлении "Тень Вавилона". Сам В. В. Путин управлял тяжелым мотоциклом "Урал", за президентом восседал вр. и. о. губернатора Севастополя М. В. Развозжаев, а в мотоколяске находился крымский начальник С. В. Аксенов.

Обер-волк А. С. Залдостанов особо отметил превосходные качества мотоцикловожатого, среди которых были не только "лихость, кураж и молодость", но и большое искусство: "Для того, чтобы подняться на мотоцикле в гору, да ещё и с двумя пассажирами, каждый из которых весит в два раза больше, чем водитель, надо иметь высокое мастерство управления мотоциклом. Это даже не очень просто для человека с большим опытом".

Восхищение А. С. Залдостанова открывшейся картиной –

"Ты лети с дороги, птица,

Зверь, с дороги уходи –

То не облако клубится,

Путин мчится впереди" –

Владимир Путин в окружении "Ночных волков". Фото: Анна САДОВНИКОВА

Владимир Путин в окружении "Ночных волков".Фото: Анна САДОВНИКОВА

Понятно. Вместе с тем, изобразив М. В. Развозжаева и С. В. Аксенова какими-то ночными гиппопотамами весом каждый в полтора центнера, вожак ночных волков несколько погрешил против истины – крымские начальники, положим, широки в кости, но болезненной тучностью отнюдь не отличаются. Что же касается С. В. Аксенова, то при гонках мотоциклетов с колясками член экипажа, сидящий в люльке, как раз использует свой вес, отклоняясь на виражах то влево, то вправо, чтобы не получилась описанная Н. С. Лесковым кувырколлегия.

Впрочем, и без залдостановских гипербол зрелище мотоцикла "Урал", который был рожден у бойкого народа, было и впечатляющим, и символическим – "Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение?.. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают дорогу другие народы и государства".

Беспилотную конструкцию на линии птицы-тройки – "И вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух" – создали и в Сибири молодые инноваторы. Они разработали движущийся без участия живого человека беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina. Погребальная колесница может развивать скорость до 5 км/ч. Такое ограничение скорости, по замыслу сибирских студентов, объясняется как специфическим торжественно-траурным характером движения колесницы, так, вероятно, и опытом эксплуатации беспилотных изделий, норовящих заехать черт знает куда, что при большой скорости опасно.

С осторожными студентами, однако, не согласились, эксперты Национальной технической инициативы "Автонет" и вернули проект катафалка на доработку. Эксперты "Автонета" надеются, что авторы проекта сумеют увеличить расчетную крейсерскую скорость машины, для чего они "готовы предложить разработчикам консультацию высококлассных специалистов в области автоматизированного транспорта". Такое желание увидеть, как траурный экипаж без водителя эдаким чертом проносится по дорогам, вероятно, связано с тем, что Минпромторг РФ разработал концепцию обеспечения безопасности дорожного движения, учитывающую появление на ней беспилотных автомобилей, следовательно и катафалков. Концепция до 21 августа с. г. пройдет антикоррупционную экспертизу – без этого нельзя, а до 29 августа будет всенародное обсуждение. Тут и "Автонет" подсуетился.

Когда Минпром введет концепцию в действие, задумка сибирских инноваторов обретет высокотехнологичные черты, описанные в малороссийской повести "Вий" – "Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга, им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на средине церкви и остался неподвижным".

Но не следует обращать внимание лишь на страшные и таинственные явления природы и общественной жизни – есть и события безусловно радостные.

Сотрудники полиции задерживают в центре города Любовь Соболь, которая были среди организаторов несанкционированных акций. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Сотрудники полиции задерживают в центре города Любовь Соболь, которая были среди организаторов несанкционированных акций. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Гражданская активистка Л. Э. Соболь прекратила голодовку и возродилась к жизни совершенно как в оптимистической песне еще советского времени –

"И в этот трудный час за каждого из нас —

Доктор Хайдер, доктор Хайдер, доктор Хайдер

Снова начал есть!".

Покушав, Л. Э. Соболь призвала всех "проголосовать за самого сильного кандидата, способного победить поганого единоросса в своей округе", явно вдохновляясь концовкой "Слова о полку Игореве" –

"Слава всем, кто, не жалея сил,

За христиан полки поганых бил!".

Очевидно, в новой программе освободительных сил С. С. Собянин предстает в образе половецкого хана Кончака. Но, может быть, он и собака Калин-царь. Странно ограничивать цель стремлений.

Однако, деве-богатырке поревновала кандидат в президенты К. А. Собчак с ее неизменным девизом "Собчак против", и две задорные бабоньки вступили в словесную распрю. "Фи! Она участвовала в выборах президента! Фи!!! Почему, Любовь, вы продолжаете вести дискуссию на таком уровне?", -- спрашивала К. А. Собчак, а Л. Э. Соболь отмечала: "Сходство (физиономическое. – М. С.) с таким двуличным человеком лично мне неприятно -- ширма, притворство и лицемерие".

Портретное сходство действительно есть. Совершенно как у заколдованной злым гением Одеттой и духовной дочерью злого гения Одиллией в знаменитом балете П. И. Чайковского. К сожалению, Петр Ильич не писал в синтетическом жанре, когда герои и поют, и пляшут, но при современном развитии театрального искусства это дело поправимое.

Знаменитый режиссер К. Ю. Богомолов пока не отметился в жанре режоперы, но отчего же ему не попробовать себя на новом поприще, представив действо, кульминацией которого будет музыкальная перебранка Одетты и Одиллии, а в дивертисменте кордебалет исполнит танец маленьких соболей. Спектакль "Лошадиное озеро" будет, несомненно, пользоваться бешеным успехом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Новости 24
«Мосгаз» опроверг сообщения об утечке газа на улице Дорожной
Ученые показали модель Земли «глазами инопланетян»
Трамп: США ведут «очень хорошие» переговоры с талибами*
Нетаньяху рассказал, о чем хочет поговорить с Зеленским
Шойгу: Полеты Ту-160 на Чукотку – это плановая работа, а не попытка «задирать» США
В Белом доме не ожидают экономического спада в США в ближайшее время
Советник Трампа подтвердил интерес американского главы к покупке Гренландии
Супруга Порошенко профинансировала комедию о войне в Донбассе
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по просьбе США
Более 1,7 млн человек приняли участие в антиправительственном митинге в Гонконге
"Все было спокойно": шокированный отец подростка, убившего топором своих родственников, прокомментировал трагедию
В Германии на вокзале мужчина напал с ножом на людей
МАК рассказал о ходе расшифровки "черных ящиков" севшего в кукурузном поле лайнера
Пушков прокомментировал слова украинского посла о потере страной государственности
Продюсер "Ласкового мая" попросил Зеленского пустить его на Украину
Почти 4 тысяч человек эвакуировали на Канарах из-за природных пожаров
Глава партии Зеленского заявил, что не верит в скорое завершения конфликта на Донбассе
Конор Макгрегор напал на пожилого мужчину в ирландском пабе
Германия планирует депортировать беженцев за отпуск на родине
В Генштабе Британии сообщили о росте «российской угрозы»
Подросток, который совершил массовое убийство в Ульяновской области, не состоял на учете у психиатра
В Гонконге протестующие начали шествие в центр города
Падение метеора над Сардинией попало на видео
Приставы смогут по СМС извещать должников об ограничении выезда за рубеж
ДТП с туристическим автобусом в Москве: 19 человек госпитализированы
Постпред Украины при СЕ рассказал о потере страной признаков государственности