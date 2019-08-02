Собчак и Богомолова решили поженить осенью

Не успел Константин Богомолов на весь Инстаграм признаться в любви Ксении Собчак, как стало известно о скорой свадьбе режиссера и телеведущей. По слухам, церемония бракосочетания состоится в начале осени. При этом подробности этого значимого для светского общества события пока не известны и не разглашаются. Хранят гробовое молчание и сами влюбленные.

Ксения Собчак может в ближайшее время второй раз в жизни отправиться к алтарю. Будущим мужем теледивы станет Константин Богомолов, пишет "Экспресс-газета". По информации анонимных источников, Богомолов сделал Собчак предложение, и та якобы ответила согласием. По слухам, церемония бракосочетания назначена на 13 сентября.

Меж тем, особо прозорливые читатели даже решили, что столь поспешное решение пара приняла якобы из-за беременности теледивы. После таких известий Сеть буквально взорвало. Эту новость обсуждают все от мала до велика. "Да беременна она, поэтому так быстро и женятся", "Свадьба по залету?", "Мне кажется, Ксюша в положении. Заметно на последних фото", - комментируют подписчики Собчак и Богомолова.

Скандальный блогер Лена Миро отметила, что "вбросила информацию о предстоящей свадьбе сама Ксения". "Ксюша решила пойти замуж. Нет, ну а что? Так всегда в деревнях все делают. Красивое платье, пир горой...", - рассуждает обозревательница.

При этом Миро уверена, что "самец-богомол не совсем в курсе матримониальных планов своей престарелой самочки". "И, как сказать ему о грядущем Армагеддоне, Ксюша не знает. Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация!", - со знанием дела пишет Миро.

Сами виновники вселенского переполоха молчат и продолжают наслаждаться своими итальянскими каникулами на Сардинии. Накануне Константин Богомолов опубликовал видео, на котором Ксения улыбается и позирует возлюбленному, кружась в нежно-розовом платье. "Я люблю тебя", - подписал ролик 44-летний режиссер.

За плечами у Константина один развод. Восемь лет он состоял в браке с актрисой Дарьей Мороз. Супруги воспитывают дочь Анну.

Замужество Ксении Собчак просуществовало около шести лет. Спустя три года после свадьбы теледивы на свет появился сын Платон. Официально Ксения развелись в начале лета, о чем и сообщила. После этого телеведущая перестала скрывать роман с режиссером, но и не афишировала свои отношения.

Кстати, Ксения Собчак - завидная невеста. Она долларовая миллионерша. В среднем знаменитость получает около 40 тысяч долларов за очередной корпоратив. В настоящее время светская львица живет и ни в чем не нуждается. Она строит для сына дом и по-прежнему проводит корпоративы и различные шоу как на телевидении, так и в Интернете.