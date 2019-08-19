Вера Брежнева призналась в личных проблемах

Вера Брежнева производит впечатление счастливой и самодостаточной женщины. 37-летнюю певицу по праву называют одной из самых красивых отечественных певиц. У нее шикарная фигура, любимый муж, обожание публики. Однако так было не всегда.

Вера Брежнева призналась, что была вынуждена обратиться за помощью к специалисту, так как не могла справиться с личными проблемами. "Несколько лет я посещала психолога, с которым мы прорабатывали переживания детства, юности. Избавившись от всех этих обид и психологических узлов, я стала более гармоничной, спокойной и, как следствие, научилась любить себя и принимать такой, какая есть", - написала в блоге певица.

Также артистка заявила, что самооценка женщины во многом зависит от мужчины, который находится рядом. Вера рассказала, что никогда не чувствовала себя красивее, чем сейчас.

ververa Несколько лет я посещала психолога...

"Меня спрашивали: как это - быть самой красивой? Я не знала. Тогда я больше концентрировалась на своих недостатках. И только в последние годы стала осознавать, что в этой неидеальности наша красота", - рассказала артиста в интервью VOGUE.

Спустя годы она научилась принимать себя всякую - с морщинами и неидеальным телом. "Молодым девушкам, которые с чрезмерной серьезностью относятся к своей внешности, хочется сказать: «Расслабьтесь, внешность, конечно, важна, но гораздо важнее ваша энергетика, харизма, доброта». Уверенность в себе не приходит просто так с возрастом. Это долгая работа над собой", - призналась певица.

Генетически Вера, по ее словам, склонна к полноте. Но не переживает по этому поводу: "Я много лет занимаюсь спортом и собрала свою идеальную подборку физической нагрузки. Это пилатес, занятия на тренажере и в бассейне. Я постоянно путешествую и, приехав в новый город, ищу студию пилатеса поблизости".

Напомним, Вера Брежнева воспитывает двух дочерей от разных мужчин. Старшую Софью певица родила 30 марта 2001 года от бизнесмена Виталия Войченко. Пара прожила несколько лет в незарегистрированном брак. Соня носит фамилию второго возлюбленного Веры - украинского бизнесмена Михаила Кипермана. В ноябре 2006 года Вера вышла замуж за него и в 2009 году родила младшую дочь Сару. В 2012 году артистка сообщила о разводе. Сейчас певица замужем за композитором и продюсерем Константином Меладзе. Пара оформила свои отношения в октябре 2015-го. Свадьбу Вера и Костя сыграла в Италии. Совместных детей у певицы и продюсера нет.