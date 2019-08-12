Во время выступления Веры Брежневой произошло ЧП

Вера Брежнева всерьез заставила поволноваться своих поклонников. Во время выступления певицы произошел сбой пиротехнической системы.

Вера Брежнева разместила видео с концерта в Баку на фестивале "Жара". В кадре можно заметить густой столб дыма. Оказывается, в этот момент на сцене произошло ЧП.

"Во время этого выступления случился сбой пиротехнической системы. Я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка", - поделилась с поклонниками артистка.

ververa Интересный случай

Вера как ни в чем не бывало, продолжала петь. Позже ей рассказали очевидцы, что техническому персоналу пришлось изрядно попотеть. "За кулисами в этот момент было «весело», потому что остановить этот дым не мог никто. Но номер решили не прерывать... Как вы видите, жарко было у нас даже под холодным дымом", - добавила исполнительница.

Стоит отметить, что это не первый инцидент на "Жаре" в этом году. И если Вера не успела даже испугаться, то певице Аните Цой пришлось гораздо хуже. Она наслаждалась выступлением Григория Лепса, но через некоторое время ее вынесли на носилках из зала.

Оказывается, звезда неудачно споткнулась и повредила большой палец на левой ноге. Поклонники перепугались, когда увидели травмированную исполнительницу. Цой даже не могла нормально ходить.У нее оторвался ноготь. Позже знаменитость появилась на красной дорожке в инвалидной коляске. Артистка держалась бодро и попросила поклонников не унывать.