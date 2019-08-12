2019-08-12T01:22:25+03:00
Звезды

Во время выступления Веры Брежневой произошло ЧП

Густой столб дыма никто не мог остановить
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Во время выступления певицы произошел сбой пиротехнической системы.Во время выступления певицы произошел сбой пиротехнической системы.
Изменить размер текста:

Вера Брежнева всерьез заставила поволноваться своих поклонников. Во время выступления певицы произошел сбой пиротехнической системы.

Вера Брежнева разместила видео с концерта в Баку на фестивале "Жара". В кадре можно заметить густой столб дыма. Оказывается, в этот момент на сцене произошло ЧП.

"Во время этого выступления случился сбой пиротехнической системы. Я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка", - поделилась с поклонниками артистка.

ververaververa
Интересный случай
96297 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Вера как ни в чем не бывало, продолжала петь. Позже ей рассказали очевидцы, что техническому персоналу пришлось изрядно попотеть. "За кулисами в этот момент было «весело», потому что остановить этот дым не мог никто. Но номер решили не прерывать... Как вы видите, жарко было у нас даже под холодным дымом", - добавила исполнительница.

Стоит отметить, что это не первый инцидент на "Жаре" в этом году. И если Вера не успела даже испугаться, то певице Аните Цой пришлось гораздо хуже. Она наслаждалась выступлением Григория Лепса, но через некоторое время ее вынесли на носилках из зала.

Оказывается, звезда неудачно споткнулась и повредила большой палец на левой ноге. Поклонники перепугались, когда увидели травмированную исполнительницу. Цой даже не могла нормально ходить.У нее оторвался ноготь. Позже знаменитость появилась на красной дорожке в инвалидной коляске. Артистка держалась бодро и попросила поклонников не унывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вера Брежнева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24