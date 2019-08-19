2019-08-19T15:42:54+03:00
В мире

Купив Гренландию, Америка разместит там ракеты против России

Эксперты уверены: Вашингтон хочет бросить вызов Москве в Арктике
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Лето в Гренландии.Лето в Гренландии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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До того, как стать президентом США, Дональд Трамп заработал миллиарды на сделках с недвижимостью. Подберешь убитый участок в старом районе, грамотно проведешь реконструкцию - и стриги купоны. А теперь, став хозяином Белого дома, Трамп решил тряхнуть стариной, да как! Взял и нацелился на покупку самого большого острова на Земле - Гренландии.

Вначале это посчитали очередной эксцентричной шуткой магната-шоумена. Но в воскресенье, посещая штат Нью-Джерси, Трамп сказал на пресс-конференции:

- Это было бы интересно со стратегической точки зрения. Дания (ледяной остров принадлежит именно ей - Ред.) каждый год тратит на Гренландию по $700 миллионов, несет убытки, - сообщил Трамп, намекая, что вопрос можно решить к обоюдной выгоде. Тем более, через две недели он планирует посетить с госвизитом Копенгаген - как раз, мол, и обсудим. Исторические прецеденты собирания земель американских с помощью господина доллара уже были (см. «Из истории вопроса»).

Правда, премьер-министр Дании Метте Фредериксен такую бизнес-идею не оценила:

- Гренландия не продается. Она не датская, а гренландская (имеет свыше 50 тысяч коренных жителей-эскимосов и широкую автономию - Ред.). - Сильно надеюсь, что Трамп это не всерьез, - заявила женщина-политик.

А вот эксперты уверены: даже если Вашингтон и Копенгаген не сторгуются, от идеи доминировать в Арктике Белый дом точно не откажется. Из-за глобального потепления регион год за годом освобождается ото льдов, на шельфе Гренландии можно будет добывать нефть и газ, а на суше - разместить военные базы.

- Думаю, это никакие не шутки. Американцы - люди прагматичные продуманные, подходят к делу расчетливо. Территория Гренландии огромная, население маленькое, военно-стратегическое значение - колоссальное, - рассказал «КП» член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. - Расстояние от Вашингтона до Москвы - порядка 7,5 тысяч километров. От восточного побережья Гренландии - лишь чуть более трех тысяч, а до баз Северного флота ВМФ России на Кольском полуострове и на Белом море - и того меньше, порядка двух тысяч. И это на фоне того, что недавно Трамп вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Там как раз запрещалось оружие радиусом действия менее 5500 километров, которое за счет меньшего подлетного времени с трудом могут засечь системы ПВО. Уверен, если американцы смогут заполучить этот остров, такие ракеты они обязательно там разместят. Так что за нынешним «Гренландским планом» явно стоят агрессивные намерения, - полагает сенатор.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Как США и наша страна прирастали землей за деньги

Лифляндия, 1721 г. Нынешняя Эстония и Латвия были завоеваны Петром Первым в ходе войн со Швецией. Но чтобы Стокгольм официально признал новые границы, русский царь заплатил за эти богатые территории компенсацию - два миллиона рублей серебром (добрую соболиную шубу тогда можно было купить за 70 копеек).

Луизиана, 1803 г. Малоосвоенная земля к востоку от тогдашних США принадлежала Франции. Но Наполеон нуждался в деньгах на военные кампании и охотно продал Луизиану (четверть всей нынешней территории США, хотя сам штат с таким названием сегодня гораздо меньше по размеру, а в те времена в эти земли входили и Техас, и Орегон, и Миссисипи и другие) за $23,2 млн. Без Луизианской покупки Штаты никогда не стали бы великой державой от Атлантики до Тихого океана.

Аляска, 1867 г. Это арктическое владение для России было обременительно в стратегическом и экономическом смыслах. Поэтому Аляску продали США за $7,2 млн. Со XIX века доллар обесценился в 50-100 раз, но даже по нынешним временам сумма скромная. А потом в новом штате нашли золото - и покупка окупилась сторицей.

Виргинские острова, 1917 г. Центральная часть этого архипелага в Карибском море со времен Великих Географических открытый принадлежала Дании (так что у этой страны есть уже опыт торговли своими землями с США). Но к XX веку традиционные сахарные промыслы пришли в упадок, приносили Копенганену лишь убытки. И были проданы США за $25 млн (половину тогдашнего годового бюджета королевства).

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Почему Трамп хочет купить Гренландию

Американские журналисты узнали о новой неординарной идее хозяина Белого Дома. Президент США Дональд Трамп уже много месяцев носится с идеей... купить Гренландию. Тем более, через две недели магнат посетит с официальным визитом Данию, которой и принадлежит самый большой в мире остров (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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