"Люблю женщин постарше": у Софии Ротару появился молодой фаворит

Жизнь Софии Ротару постоянно находится под прицелом фотокамер. Певица прекрасно выглядит в свои 72 года. Поговаривают, что артистка буквально расцвела из-за того, что в ее жизни появился молодой фаворит.

Нынешним спутником Софии Ротару называют бывшего солиста группы "Турбомода" Александра Попова. Артист всегда восхищался Ротару и и уверял, что любит Софию Михайловну с детства. Пару лет назад певец даже предложил звезде выйти за него замуж. 33-летняя разница в возрасте Попова совсем не смущает. Он уверен: именно с "хуторянкой" наконец-таки обретет свое счастье.

"София Ротару никого не может оставить равнодушным, потому что она - настоящий вулкан. А я люблю женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой. София Михайловна как раз такая. Она настоящая мечта!", - цитирует музыканта Собеседник.Ru.

Саша в последнее время часто ездит в Киев. "Там он днюет и ночует. А когда у него спрашивают, что делает в Киеве, лишь улыбается в ответ.", - говорят осведомленные источники.

Вот и за кулисами концертного зала, где не так давно выступала Ротару, заметили Попова. После выступления он ожидал Софию Михайловну в фойе, куда посторонних по указанию певицы не пускали. Александр разместил в блоге селфи с артисткой. Певица улыбается и нежно держит его за руку. "Я смотрел и утопал в этих красивых глазах, не слыша вокруг ничего!", - подписал он фотографию, сопроводив снимок сердечком.