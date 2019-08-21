2019-08-21T20:17:21+03:00
Звезды

После смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» к ее внучке не подпустят родную мать

Воспитывать девочку будет 79-летняя родственница [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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Чтобы стать опекуном сироты, Назаровой пришлось обивать пороги чиновников, в суде доказывать свое право воспитывать девочкуЧтобы стать опекуном сироты, Назаровой пришлось обивать пороги чиновников, в суде доказывать свое право воспитывать девочкуФото: EAST NEWS
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Последний месяц 79-летняя актриса театра и кино, Народная артистка РФ Александра Назарова тяжело болела, лежала в больнице. К счастью, ее 10-летняя внучка, Саша-младшая, как называли девочку в окружении Назаровой, не видела мучений любимой бабушки: на лето Александра Ивановна отправила ее в детский лагерь в Анапу. Актриса всячески старалась оградить Сашеньку от лишних переживаний, ведь на ее долю выпало немало испытаний. Отец девочки Дмитрий, родной сын актрисы, в котором она души не чаяла, погиб из-за наркотиков. А мать, не отягощенная моральными принципами, просто-напросто сдала в детдом двухлетнюю малышку. Чтобы стать опекуном сироты, Назаровой пришлось обивать пороги чиновников, в суде доказывать свое право воспитывать девочку. Вместе они были счастливы 8 лет, родную бабушку Саша называла мамой.

- У Александры Ивановны очень страшная судьба — похоронила двух мужей, родного сына. Митя был ее самой большой бедой, трагедией всей жизни, - рассказал kp.ru друг артистки, писатель и композитор Святослав Моисеенко. - В свое время он связался с дурной компанией, неудачно женился. Эта свадьба во многом сгубила его жизнь, жена - совершенно маргинальная женщина, там алкогольная история… Я даже не знаю, жива ли она сейчас. Александре Ивановне помогала с внучкой приходящая нянечка, но не постоянно, только если поздние спектакли или гастроли.

Митя был ее самой большой бедой, трагедией всей жизни

Митя был ее самой большой бедой, трагедией всей жизни

Для людей посторонних актриса и ее внучка казались абсолютно самостоятельной маленькой семьей из двух человек. Между тем, у двух Александр есть немало родственников со стороны второго мужа актрисы Юрия Михайлова. На семейном совете уже решили, что воспитывать девочку будет его родная сестра, 79-летняя Александра Дмитриевна (она приходится ребенку двоюродной бабушкой). Чтобы Саше-маленькой было комфортно, женщина переедет в ту самую двушку на 2-й Пугачевской улице, где жила Назарова, будет водить девочку в школу. Саше-маленькой 3 ноября исполнится 11 лет, девочка идет в 4-й класс.

Для людей посторонних актриса и ее внучка казались абсолютно самостоятельной маленькой семьей из двух человек Фото: EAST NEWS

Для людей посторонних актриса и ее внучка казались абсолютно самостоятельной маленькой семьей из двух человекФото: EAST NEWS

- Внучка Сашенька, моя полная тезка, обласкана любовью родни. Она, конечно, избалованный ребенок, немного, так скажем, богемная, увлекается танцами, - рассказала kp.ru Александра Михайлова. - Все у нее будет хорошо — я Александре Ивановне это обещала. Мы были у нее в больнице накануне смерти, когда она уже была без сознания. Я подумала, что, возможно, она нас слышит, и, держа ее за руку, сказала: «Ты не волнуйся, у Сашки все будет хорошо». Поэтому она умирала спокойная, знала, что девочку мы не бросим. Она в надежных руках старой бабушки, я все-таки кандидата педагогических наук. У меня не забалуешь!

- Скажите, а биологическая мама Саши не появлялась?

- Пока нет. Но Сашенька очень строго сказала, когда этот вопрос решался, чтобы никаких контактов с ней не было. Как эта женщина поведет себя сейчас, никто не знает. Люди, которые немного ниже социальной нормы, довольно своеобразные. Возможно, будут какие-то попытки выйти на связь. Но это никому не нужно.

Александра Ивановна была востребованной актрисой, много снималась, играла в спектаклях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александра Ивановна была востребованной актрисой, много снималась, играла в спектакляхФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Извините за нескромный вопрос, а на что вы с Сашей будет жить? Чтобы содержать внучку, Александре Ивановне приходилось много работать...

- Девочка как сирота получала пособие, и из опеки уже позвонили. Возможно, после смерти Александры Ивановны назначат второго опекуна. Все вопросы будем решать по мере поступления.

Роли Александры Назаровой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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