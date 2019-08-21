После смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» к ее внучке не подпустят родную мать

Последний месяц 79-летняя актриса театра и кино, Народная артистка РФ Александра Назарова тяжело болела, лежала в больнице. К счастью, ее 10-летняя внучка, Саша-младшая, как называли девочку в окружении Назаровой, не видела мучений любимой бабушки: на лето Александра Ивановна отправила ее в детский лагерь в Анапу. Актриса всячески старалась оградить Сашеньку от лишних переживаний, ведь на ее долю выпало немало испытаний. Отец девочки Дмитрий, родной сын актрисы, в котором она души не чаяла, погиб из-за наркотиков. А мать, не отягощенная моральными принципами, просто-напросто сдала в детдом двухлетнюю малышку. Чтобы стать опекуном сироты, Назаровой пришлось обивать пороги чиновников, в суде доказывать свое право воспитывать девочку. Вместе они были счастливы 8 лет, родную бабушку Саша называла мамой.

- У Александры Ивановны очень страшная судьба — похоронила двух мужей, родного сына. Митя был ее самой большой бедой, трагедией всей жизни, - рассказал kp.ru друг артистки, писатель и композитор Святослав Моисеенко. - В свое время он связался с дурной компанией, неудачно женился. Эта свадьба во многом сгубила его жизнь, жена - совершенно маргинальная женщина, там алкогольная история… Я даже не знаю, жива ли она сейчас. Александре Ивановне помогала с внучкой приходящая нянечка, но не постоянно, только если поздние спектакли или гастроли.

Митя был ее самой большой бедой, трагедией всей жизни

Для людей посторонних актриса и ее внучка казались абсолютно самостоятельной маленькой семьей из двух человек. Между тем, у двух Александр есть немало родственников со стороны второго мужа актрисы Юрия Михайлова. На семейном совете уже решили, что воспитывать девочку будет его родная сестра, 79-летняя Александра Дмитриевна (она приходится ребенку двоюродной бабушкой). Чтобы Саше-маленькой было комфортно, женщина переедет в ту самую двушку на 2-й Пугачевской улице, где жила Назарова, будет водить девочку в школу. Саше-маленькой 3 ноября исполнится 11 лет, девочка идет в 4-й класс.

Для людей посторонних актриса и ее внучка казались абсолютно самостоятельной маленькой семьей из двух человекФото: EAST NEWS

- Внучка Сашенька, моя полная тезка, обласкана любовью родни. Она, конечно, избалованный ребенок, немного, так скажем, богемная, увлекается танцами, - рассказала kp.ru Александра Михайлова. - Все у нее будет хорошо — я Александре Ивановне это обещала. Мы были у нее в больнице накануне смерти, когда она уже была без сознания. Я подумала, что, возможно, она нас слышит, и, держа ее за руку, сказала: «Ты не волнуйся, у Сашки все будет хорошо». Поэтому она умирала спокойная, знала, что девочку мы не бросим. Она в надежных руках старой бабушки, я все-таки кандидата педагогических наук. У меня не забалуешь!

- Скажите, а биологическая мама Саши не появлялась?

- Пока нет. Но Сашенька очень строго сказала, когда этот вопрос решался, чтобы никаких контактов с ней не было. Как эта женщина поведет себя сейчас, никто не знает. Люди, которые немного ниже социальной нормы, довольно своеобразные. Возможно, будут какие-то попытки выйти на связь. Но это никому не нужно.

Александра Ивановна была востребованной актрисой, много снималась, играла в спектакляхФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Извините за нескромный вопрос, а на что вы с Сашей будет жить? Чтобы содержать внучку, Александре Ивановне приходилось много работать...

- Девочка как сирота получала пособие, и из опеки уже позвонили. Возможно, после смерти Александры Ивановны назначат второго опекуна. Все вопросы будем решать по мере поступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/727088" frameborder="0"></iframe> Роли Александры Назаровой.

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