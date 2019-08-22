Зрители повскакивали со своих мест при виде Лолиты в прозрачном платье

Лолита Милявская привела в восторг зрителей во время выступления в столице Казахстана. 55-летняя певица появилась на сцене в белом прозрачном платье, под который надела черное боди. Скрыть от поклонников такую красоту было невозможно.

lolitamilyavskaya Меня с премией Nur-Sultan Music Awards!

Лолита Милявская в блоге похвасталась наградой, которую ей вручили на премии Nur-Sultan Music Awards. "Меня с премией Nur-Sultan Music Awards! Но это заслуга слушателя! Спасибо!", - подписала фотографию артистка.

lolita_m_forever Леди Гага нервно курит в сторонке

К слову, судя по видео, которое облетело соцсети, Лолита устроила зажигательное выступление, демонстрируя бодрые хореографические па, периодически задирая юбку и прыгая на сцене, как заводная. Оператор, находившийся рядом с артисткой, еле поспевал за ее энергичными движениями.

Зрители при виде певицы повскакивали со своих мест и принялись снимать звезду на телефоны. По окончании номера публика устроила Лолите овации. Встал весь многотысячный зал.

Кстати, за последнее время в жизни Лолиты произошло еще одно радостное событие. Не секрет, что несколько месяцев певица пыталась доказать, что не должна никаких баснословных сумм по коммунальным платежам. В итоге 21 августа суд отменил решение, вынесенное ранее, сообщает РАПСИ. Теперь Лолита не должна выплачивать более 600 тысяч рублей. Такая огромная сумма долга, по подсчетам ТСЖ, сложилась якобы из-за неоплаченных звездой счетов за коммунальные услуги.