2019-08-22T13:25:50+03:00
Звезды

Зрители повскакивали со своих мест при виде Лолиты в прозрачном платье

55-летняя певица демонстрирует безудержную энергию и смелый наряд
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Певица Лолита Милявская.Певица Лолита Милявская.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Лолита Милявская привела в восторг зрителей во время выступления в столице Казахстана. 55-летняя певица появилась на сцене в белом прозрачном платье, под который надела черное боди. Скрыть от поклонников такую красоту было невозможно.

lolitamilyavskayalolitamilyavskaya
Меня с премией Nur-Sultan Music Awards!
39956 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Лолита Милявская в блоге похвасталась наградой, которую ей вручили на премии Nur-Sultan Music Awards. "Меня с премией Nur-Sultan Music Awards! Но это заслуга слушателя! Спасибо!", - подписала фотографию артистка.

lolita_m_foreverlolita_m_forever
Леди Гага нервно курит в сторонке
65 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К слову, судя по видео, которое облетело соцсети, Лолита устроила зажигательное выступление, демонстрируя бодрые хореографические па, периодически задирая юбку и прыгая на сцене, как заводная. Оператор, находившийся рядом с артисткой, еле поспевал за ее энергичными движениями.

Зрители при виде певицы повскакивали со своих мест и принялись снимать звезду на телефоны. По окончании номера публика устроила Лолите овации. Встал весь многотысячный зал.

Кстати, за последнее время в жизни Лолиты произошло еще одно радостное событие. Не секрет, что несколько месяцев певица пыталась доказать, что не должна никаких баснословных сумм по коммунальным платежам. В итоге 21 августа суд отменил решение, вынесенное ранее, сообщает РАПСИ. Теперь Лолита не должна выплачивать более 600 тысяч рублей. Такая огромная сумма долга, по подсчетам ТСЖ, сложилась якобы из-за неоплаченных звездой счетов за коммунальные услуги.

madeniet_sport.nursultanmadeniet_sport.nursultan
Лолита подняла зрительный зал
198 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лолита Милявская: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Официальный курс евро на 23 августа 2019 опустился до 72,8 рублей
Российские летчики могут получить компактные автоматы
Бельгийские националисты предложили Трампу купить Валлонию за 1 евро
Туск позвонит Зеленскому перед первой сессией G7
Россия внесла огромный вклад в ликвидацию эпидемии Эбола в Гвинее
ВЦИОМ: Большинство россиян гордятся символами страны
Француз выиграл в лотерею джек-пот на 4 миллиона евро
Facebook удалил свыше 200 страниц, "манипулирующих" жителями Мьянмы
Ученые рассказали, что происходит с организмом человека, отказавшегося от курения
Исследователи рассказали о печальном состоянии «Титаника»
Похоронщик-нелегал заработал 13 миллионов за три месяца
ЕС против возвращения России в G7 без выполнения минских соглашений
Глава Федерации аргентинских танго осудил пару, подравшуюся за кулисами
Рухани: ожидания США о крахе Ирана не оправдались
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергла информацию, что артистка перенесла сердечный приступ
КНР готовит санкции против американских компаний из-за продажи F-16 Тайваню
В США задержали повара, готовившего массовую бойню в гостинице
В Подмосковье создают самый большой памятник советскому солдату
Врачи перевели Валентина Гафта в реабилитационный центр
Во Франции загорелось десятиэтажное здание: погиб один человек
Российские ученые предложили использовать борщевик для аккумуляторов
"Негодная политика": Пушков прокомментировал условия возврата России в G8
Новая Зеландия возмущена продажей "манифеста" стрелка Тарранта на Украине
Минтруд даст оценку четырехдневной рабочей неделе до конца сентября
Стали известны имена осужденных Украиной россиян, которых готовят к обмену
Эксперты назвали самые популярные треки среди российских регионов
Мошенники обманули армянского певца Марта Бабаяна почти на 3 млн рублей
Иран представил зенитно-ракетную систему собственного производства
Истребители Израиля дважды поразили цели ХАМАС