2019-08-22T15:38:33+03:00
Звезды

Сын, ставший причиной развода Джоли и Питта, уехал в Сеул

Актриса тяжело переживает разлуку с наследником
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом.Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Анджелина Джоли проводила приемного сына на учебу в Сеул. Теперь актриса чувствует себя покинутой и опустошенной. Ее убивает то, что совсем скоро вслед за 18-летним Мэддоксом разъедутся и остальные дети.

Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта отправился изучать биохимию в Yonsei University. В Инстаграме появились кадры, сделанные в университете. На них Джоли эмоционально общается со студентами и признается, что еле сдерживается, чтобы не расплакаться из-за разлуки с наследником, которого она усыновила в 2002 году.

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Анджелина Джоли со слезами на глазах проводила сына на учебу
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Она рассказала, что ее сын будет изучать биохимию и поселится в студенческом общежитии. "Сегодня я уезжаю и оставлю его здесь. Все понимаю и стараюсь не плакать", - разоткровенничалась актриса, говоря о сыне.

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Джоли эмоционально общается со студентами
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Джоли похвалила университет и надеется, что первокурсникам в нем понравится. Во время разговора Анджелины со студентами Мэддокс стоял рядом с мамой. Его стремление уехать в Сеул понятно. "Он прекрасно знал, что его отъезд разобьет сердце матери, которая еле держится. Но также знал, что время пришло", - поведал инсайдер.

В окружении актрисы рассказали о том, что из-за разлуки с сыном у нее наблюдаются резкие перепады настроения. "Она едва смирилась с отъездом Мэддокса, но уже чувствует, что теряет и других детей. Очень скоро Пакс последует за Мэддоксом в колледж. Затем уйдет Захара, а Шайло вполне может переехать к Брэду. Джоли останется с близнецами, которые, кстати, тоже все больше тяготеют к Питту", - цитирует знакомых актрисы RadarOnline.com.

Меж тем, Брэд Питт не приехал провожать сына. Мэддокс почти не общается с отцом. Три года назад актер повздорил со старшим наследником на борту частного самолета после того, как подросток вступился за мать. Это и стало началом конца брака Джоли. Позже Энджи даже пыталась доказать суду во время бракоразводного процесса, что Питт ударил сына. Как утверждают инсайдеры, Мэддокс по сей день очень близок с родительницей, а отца сторонится. Он не признает себя сыном Питта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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