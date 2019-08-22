"Для меня это навсегда": Богомолов назвал Собчак своей будущей женой

Константин Богомолов приоткрыл завесу тайны по поводу свадьбы с Ксенией Собчак. По слухам, торжество должно состояться в сентябре. Публика с замиранием сердца ждет, когда режиссер поведет телеведущую под венец.

Константин Богомолов не раз говорил, что не комментирует свою личную жизнь. Такой же позиции придерживается и Ксения Собчак. "Я - публичный человек, Ксения - тоже. И события, которые с нами происходят, так или иначе становятся предметом публичного обсуждения", - с сожалением отметил режиссер.

Но, как известно, закрытые двери только возбуждают интерес. Этот закон Богомолову хорошо известен, как никому другому. Именно поэтому он решился на откровение: "Я могу только сказать одно и это не скрываю: я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда. Приходит такой момент, когда ты не боишься сказать этого слова".

Говоря о любимой женщине, Константин раскрыл неожиданные стороны Ксении: "Это один из самых тонких, ранимых, талантливых людей, которых я знаю. Она - фантастическая мама, удивительный друг... Я очень уважаю человека, который рядом со мной".

xenia_sobchak Ловлю счастье

При этом режиссер не исключил, что совсем скоро публика увидит Собчак в новом амплуа на сцене Малой Бронной. Не секрет, что Ксения артистична и уже имеет опыт работы в Театре Наций. Она сыграла главную роль в спектакле "Женитьба".

"К счастью, моя будущая жена - не профессиональная актриса. И наши личные отношения для нас важнее, чем творческие. Но я ничего не исключаю. Ксения суперталантлива, и я очень хотел бы, чтобы ее актерская карьера развивалась. И я был бы счастлив в этом участвовать", - цитирует его "Московский комсомолец".

А вот сам режиссер не намерен порадовать публику своим появлением на театральных подмостках в качестве актера. "Нет. Тема закрыта. Я занимаю там не свое место, не понимаю радости этой профессии. Когда я это осознал, мне стало неудобно за себя самого. А это самое тяжелое переживание, которое может быть", - откровенничает Богомолов.

Свое призвание он видит в помощи людям и всеобъемлющем чувстве любви. "Мои ценности. Они неизменны - помогать, любить и прощать. Я и дальше буду в соответствии с этими глаголами всегда действовать. Нет человека, которого бы я ни простил, в моей жизни всегда была и будет любовь. Любовь в глобальном смысле. И я очень хочу помогать. А сейчас у меня появилась возможность это делать. Глагол «помогать» для меня сегодня важнее, чем реализовываться и творить", - заключил режиссер.