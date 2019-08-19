2019-08-19T13:06:04+03:00
Звезды

"Все проистекает адски бурно и страстно": Богомолов раскрыл свои планы на Собчак

Режиссер в откровенном интервью рассказал об отношениях со светской львицей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Константин Богомолов и Ксения Собчак на фестивале "Кинотавр", июнь 2019 г.Константин Богомолов и Ксения Собчак на фестивале "Кинотавр", июнь 2019 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Константин Богомолов никогда не комментирует свою личную жизнь. При этом режиссер активно ведет соцсети, где периодически подливает масла в огонь. Не так давно он объяснился Ксении Собчак в любви, а на днях в прессе появились слухи о предстоящей свадьбе влюбленных.

"Сеть - один из каналов внешнего выражения того важного, о чем хочется иногда говорить, а иногда - кричать. Я публичный человек. Да, не все стоит выносить на обозрение толпы, но это не повод без конца хмурить брови, напуская на себя умный вид. Вот мама всегда учила, что отношения с женщиной будут долгими, если в них есть игра", - рассказал Константин Богомолов в интервью ТАСС.

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Однако, по словам режиссера, это не отменяет серьезности. Он уверен, что все нужно делать по-настоящему и при этом жить легко, в радость. "Жизнь - счастье, рай, она полна изменений, лукавства. Я про это, а не про занудство и страдания. Ненавижу пафос, прямо трясет от него. Чувство может умереть, если относиться к нему излишне серьезно. А прекрасный флирт не отрицает супружеской верности", - заявил Богомолов.

Он признался, что долго печалиться - это не про него. Впрочем, как и ссориться. "Обычно все проистекает быстро и адски бурно, страстно. Еврейско-русско-цыганская кровь дает о себе знать…", - откровенничает Константин.

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Богомолов уверен, что все нужно делать по-настоящему и при этом жить легко, в радость
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Режиссер считает Собчак очень способным человеком: "Вот честно, без дураков. Она разносторонняя, талантливая и амбициозная. Думаю, у нее многое еще впереди. Если бы Ксения захотела, с удовольствием поработал бы с ней как с актрисой".

Отметим, за плечами у 44-летнего Константина Богомолова один развод. Восемь лет он состоял в браке с актрисой Дарьей Мороз. Супруги воспитывают дочь Анну. Замужество Ксении Собчак просуществовало около шести лет. Спустя три года после свадьбы теледивы на свет появился сын Платон. Официально Ксения развелась в начале лета, о чем и сообщила. После этого телеведущая перестала скрывать роман с режиссером, но и не афишировала свои отношения. Кстати, Собчак - завидная невеста. Она долларовая миллионерша. В среднем знаменитость получает около 40 тысяч долларов за очередной корпоратив. В настоящее время светская львица живет и ни в чем не нуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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