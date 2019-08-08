"Это залет": скандальный блогер назвала истинную причину свадьбы Собчак и Богомолова

Скандальный блогер Лена Миро пристально следит за перипетиями в жизни Ксении Собчак. Обозревательница периодически делится своими умозаключениями на тему взаимоотношения светской львицы и ее нынешнего возлюбленного Константина Богомолова. На этот раз от проницательного взгляда Миро не ускользнула одна деталь, которая, по ее меткому выражению, все ставит на свои места.

На днях только ленивый не слышал радостное известие: Ксения Собчак якобы выходит замуж. Даже была озвучена точная дата бракосочетания - 13 сентября. И пока виновники переполоха - теледива и режиссер - хранят гробовое молчание, активно выступают сетевые активисты.

По информации анонимных источников, Богомолов сделал Собчак предложение, и та якобы ответила согласием. Особо прозорливые читатели даже решили, что столь поспешное решение пара приняла якобы из-за беременности теледивы. После таких известий Сеть буквально взорвало. Эту новость обсуждают все от мала до велика. "Да беременна она, поэтому так быстро и женятся", "Свадьба по залету?", "Мне кажется, Ксюша в положении. Заметно на последних фото", - комментируют подписчики Собчак и Богомолова.

Согласна с такими формулировками и Лена Миро. "Я все гадала, как Ксения Собчак уговорит своего Богомола взять ее замуж. Предполагала, что вброс про свадьбу в сентябре имеет цель воззвать к совести самца - мол, не позорь, бери меня официально, а не как любовницу тайно! Но все оказалось проще. Ксения Собчак залетела. Да, вот так вот все прозаично: залет, свадьба. И не отвертишься!", - пишет обозревательница.

Ксения Собчак и Константин Богомолов пришли на премьеру Квентина Тарантино в Москве.

Лена аргументировала свое утверждение некоторыми наблюдениями. "Когда я посмотрела видео с премьерного показа фильма Тарантино, куда Собчак пришла с Богомоловым, мне, как и любой другой женщине, стало понятно - беременна. Эта неловкая поступь. Осторожные движение. Одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру. И, главное, тот жест, которым будущая мать оберегает живот. Да, это залет. Месяц третий-четвертый", - со знанием дела сообщила Миро.

Блогерша предположила, мол, Ксения могла забеременеть умышленно, чтобы выйти замуж. "Баба, решившая захомутать мужика залетом, - фу", - резюмировала Лена.

Меж тем счастью Ксении можно только позавидовать. Когда теледива отдыхала с режиссером в Италии, Константин Богомолов разместил в блоге ролик, в котором признался: "Я люблю тебя".

Впрочем, счастью влюбленных ничто и никто не в силах помешать. За плечами у 44-летнего Константина один развод. Восемь лет он состоял в браке с актрисой Дарьей Мороз. Супруги воспитывают дочь Анну. Замужество Ксении Собчак просуществовало около шести лет. Спустя три года после свадьбы теледивы на свет появился сын Платон. Официально Ксения развелись в начале лета, о чем и сообщила. После этого телеведущая перестала скрывать роман с режиссером, но и не афишировала свои отношения.

Кстати, Ксения Собчак - завидная невеста. Она долларовая миллионерша. В среднем знаменитость получает около 40 тысяч долларов за очередной корпоратив. В настоящее время светская львица живет и ни в чем не нуждается. Она строит для сына дом и по-прежнему проводит корпоративы и различные шоу.