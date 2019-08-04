2019-08-04T01:57:31+03:00
Звезды

Пристегните ремни безопасности: Ксения Собчак села за руль в блузке с глубоким декольте

Итальянские каникулы светской львицы ознаменовались массой сюрпризов
Ольга ЛИБГАРДТ
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Пока Ксения Собчак была на отдыхе, она не забывала о своих подписчикахПока Ксения Собчак была на отдыхе, она не забывала о своих подписчикахФото: instagram.com
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Ксения Собчак вернулась в Москву. Итальянские каникулы светской львицы ознаменовались не только роскошным отдыхом на фешенебельном курорте, но и признанием в любви от Константина Богомолова. Вслед за этим поползли слухи о скорой свадьбе влюбленных. Впрочем, ни телеведущая, ни режиссер никаких комментариев о своей личной жизни не дают.

В столице Ксения Собчак успела вернуться к работе. А 1 августа она сопровождала Константина Богомолова во время его встречи в качестве худрука с труппой Театра на Малой Бронной.

При этом все время, что Ксения была на отдыхе, она не забывала о своих подписчиках. Гламурная ведущая публиковала красочные фотографии и видео с острова Сардиния в своем блоге. Особо пикантные Ксения размещает в Сторис.

Так, на одном из последних снимков знаменитость в леопардовой блузке с умопомрачительным декольте сидит за рулем автомобиля. Ксения в качестве аксессуара выбрала новомодные солнцезащитные очки, а из украшений - массивные золотые серьги, медальон на цепочке и воротник-ожерелье.

Особо пикантные снимки Ксения размещает в Сторис Фото: Instagram.com

Особо пикантные снимки Ксения размещает в СторисФото: Instagram.com

Стоит отметить, что теледива прекрасно выглядит. А романтичные образы ей идут куда больше, чем лук строгой бизнесвумен.

Кстати, в ближайшее время Ксению могут ждать приятные хлопоты. Если слухи о ее скором замужестве с возлюбленным окажутся правдой, Собчак придется готовиться к свадьбе. А это занятие не из легких. Осведомленные источники заявили, что торжество якобы намечено на 13 сентября. Времени не так уж и много. Учитывая тот факт, что телеведущая любит, чтобы все было на высшем уровне, ей придется поторопиться. Отметим, Константин Богомолов на семь лет старше своей избранницы. Ранее Ксения Собчак уже была замужем, впрочем, как и режиссер. Оба сейчас разведены и абсолютно свободны. Преград для создания новой семьи не имеют, а дочка режиссера Анна успела подружиться с сыном теледивы Платоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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