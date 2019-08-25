Здоровье Олега Меньшикова подкосил уход звезды сериала «Моя прекрасная няня»

Новость о том, что Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник с алкогольной интоксикацией, появилась вечером субботы, 24 августа. Именно в этот день в театре Ермоловой, где Олег Евгеньевич совмещает должности директора и художественного руководителя, состоялось прощание с Народной артисткой РФ Александрой Назаровой. Актриса, завоевавшая всенародную славу и любовь после съёмок в сериале «Моя прекрасная няня», в родном театре служила с 1965 года, а под руководством Меньшикова - последние семь лет с его назначения в 2012 году. Вместе они не раз появлялись на сцене.

Александра Назарова всего месяц назад отметила свое 79-летие. А 20 августа актрисы не сталоФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я играла с Александрой Ивановной в спектакле «Портрет Дориана Грея», - рассказала kp.ru актриса Евгения Пономарева. - Главную роль в нем исполнял Олег Евгеньевич. Назарова появлялась в эпизоде, но тем не менее относилась к этому очень ответственно, всегда тщательно готовилась к выходу на сцену.

Подготовку к похоронам артистки полностью взял на себя театр и лично Олег Меньшиков. Худрук планировал устроить церемонию прощания в Доме кино, но коллеги убедили его провести мероприятие в Малом зале театра Ермоловой. Вчера утром, когда актёры пришли проводить Назарову в последний путь, Меньшикова, вопреки ожиданиям, на церемонии не оказалось.

Олег Меньшиков (Лорд Генри) в сцене из спектакля по пьесе О.Уайльда "Портрет Дориана Грея". Фото ТАСС/ Александр Куров

- Почему-то он не пришёл, - подтвердил kp.ru актёр театра Сергей Бадичкин. - А вечером я узнал о его госпитализации. Конечно, это взаимосвязано - уход Александры Ивановны очень повлиял на его самочувствие. Они очень дружили. Это очень тяжело для него, такая беда...

Между тем, новостей о состоянии Олега Маньшикова по-прежнему нет, телефоны его представителей не отвечают.