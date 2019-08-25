Бывший возлюбленный Виктории Бони женился во второй раз. Миллиардер Пьер Андюран отправился под венец с эффектной блондинкой.

О новой возлюбленной Пьер Андюрана ничего не известно. Мужчина не афиширует свою личную жизнь.

В первый раз Пьер женился в 2011 году. Супругой миллиардера стала модель из Владивостока Евгения Слюсаренко. Вскоре после бракосочетания у супругов родилась дочь. Пара распалась в 2014 году, но официальный развод Андюран оформил только в 2016 году.

Что касается Виктории Бони, то она состояла в отношениях с французским миллиардером в 2018 году. С симпатичным французом модель появилась на Каннском фестивале. Телеведущая рассказывала, что у нее с Пьером все серьезно, они познакомили своих дочек и готовятся к свадьбе.

victoriabonya Виктория Боня за последние пять лет ни разу не пропустила один из престижнейших европейских кинофестивалей

В последующие четыре месяца Боня всячески демонстрировала идиллию в отношениях с Пьером, публикуя совместные фотографии в блоге. А в сентябре того же года мужчина неожиданно сообщил о разрыве со звездой "Дома-2": "Виктория - необыкновенная женщина, но я подтверждаю, что мы недавно расстались. Предпочитаю не комментировать причины из уважения к нашим отношениям. Я ей желаю много счастья, успехов и любви ".

Боня, в свою очередь, позже заявила, что их романтические отношения были лишь пиаром, за который экс-возлюбленный якобы заплатил ей 500 тысяч долларов. Узнав об этом, разгневанный Андюран назвал бывшую пассию "фальшивым человеком".

Тогда Виктория оправдалась, объявив свои слова неправильно понятной шуткой, которую извратили и передали человеку, не имевшему к ним отношения. Телеведущая призвала миллиардера извиниться за оскорбления. Андюран выполнил просьбу, после чего Боня заявила, что больше не будет встречаться с иностранцами.