2019-08-23T18:16:10+03:00
Звезды

Скандальный блогер рассказала о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

При этом сама 48-летняя Анастасия Заворотнюк хранит молчание о своем состоянии здоровья
Ольга ЛИБГАРДТ
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Меньше года назад у актрисы родилась дочкаМеньше года назад у актрисы родилась дочкаФото: Евгения ГУСЕВА
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Слухи о том, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк, якобы обнаружен рак мозга, произвели эффект разорвавшейся бомбы. И пока поклонники теряются в догадках, пытаясь выяснить, что же происходит с их любимой актрисой, а официальные представители звезды опровергают все домыслы, скандальный блогер Лена Миро высказалась по поводу сложившейся ситуации.

"Ситуация та же самая, что и с Жанной Фриске - убойные дозы гормонов, чтобы забеременеть, ЭКО, последующий неизлечимый диагноз. Хуже всего в этой ситуации, что искусственно вызванная болезнь крайне агрессивна и не поддается никакой терапии. Вызвать заболевание - вызвали, а вот как лечить - методов нет", - написала Лена Миро.

Меньше года назад у актрисы родилась дочка Мила. "Природой не предусмотрено, чтобы в возрасте под полтос женщина оставалась фертильной. Но горе-ученые за большие деньги нашли выход. Огромные дозы гормонов, манипуляции с организмом, и женщина может родить", - продолжает обозревательница.

При этом она отмечает, что при экстракорпоральном оплодотворении риск онкологии очень высок. "Кто-то, как Жанна, узнает о страшном диагнозе уже во время беременности. Кто-то, как Настя, сразу же после родов", - отметила Миро.

Блогершу возмещает тот факт, что женщины готовы идти на жертвы. "Нормальный человек, осознав такие высокие риски, скажет: раз возраст не позволяет, не буду рожать! Но наша баба мечтает угодить мужу и всем соседкам. Мол, могу! Способна еще!.. Из-за собственной дури ложатся в гроб!", - гневается она.

Напомним, слух о страшном недуге Анастасии Заворотнюк распространились после того, как журнал "Тайны звезд" разместил статью и фотографию актрисы на обложке. В статье говорится, что якобы у знаменитости заподозрили рак мозга. Будто бы особо наблюдательные разглядели на шее у артистки шрам, который может свидетельствовать о взятии биопсии для диагностирования онкологии. Сама актриса и ее представители не подтверждают данную информацию.

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Анастасия Заворотнюк появилась на публике
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ИСТОЧНИК KP.RU

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