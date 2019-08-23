Помощница Анастасии Заворотнюк: «Сообщение про рак - фейк»

На днях некоторые СМИ распространили сообщение о том, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня», актрисы Анастасии Заворотнюк якобы рак головного мозга – точно такой же диагноз, какой был у Жанны Фриске, у бывшей жены Константина Хабенского, тенора Дмитрия Хворостовского, сатирика Михаила Задорнова.

Анастасия Заворотнюк счастлива в браке с фигуристом Петром Чернышевым.

В прошлом году в 47 лет после процедуры ЭКО она родила дочку (названную Милой). Также у звезды есть двое взрослых детей от прошлого брака с Дмитрием Стрюковым.

И вдруг, как сообщило ряд изданий со ссылкой на свои источники, счастье позднего материнства Заворотнюк могла омрачить серьезная болезнь.

Поклонники сразу же забили тревогу. Не на шутку расстроенные, начали сокрушаться, что давно нет у Заворотнюк проектов – не из-за того ли, что лечится?

Фолловеры обратили внимание, что актриса последнее время поправилась и стала выглядеть хуже.

Это сразу же связали с ее возможной болезнью.

Мы обратились к актрисе.

- Я не хочу комментировать бред. У меня все в порядке, - ответила актриса.

a_zavorotnyuk Счастье - это когда рядом все самые главные. Моя дорогая мамочка, самый лучший муж, мои такие разные и бесконечно любимые дети. Без них не представляю своей жизни. Счастье - это моя семья Мои любимые в этот день рядом со мной, и я по-настоящему счастлива))

Позвонили помощнице Заворотнюк Марине.

- Это грязные слухи, фейк, на которые даже не надо обращать внимание, - сказала помощница Заворотнюк. - Настя сейчас в Италии с ребенком на отдыхе. Чувствует себя нормально. Приедет в сентябре.

В одном из постов актриса пояснила, что неважно выглядит, потому что ребенок плохо спит, и из-за этого у нее тоже бессонные ночи.

Однако некоторые поклонники продолжают беспокоиться, правда ли у Заворотнюк все нормально со здоровьем. Вспомнили, что Жанна Фриске сначала долго не подтверждала свой страшный диагноз. И, между прочим, выявили у нее болезнь сразу после родов. По некоторым сведениям, Жанна делала ЭКО. По мнению ряда онкологов, эта процедура и гормональная атака на организм может провоцировать рост раковых клеток. Тем не менее, пока никаких официальных подтверждений распространившимся слухам нет.

- Не комментирую. Мне ничего неизвестно про то, что у Заворотнюк может быть рак, - сказал «КП» бывший главный онколог Михаил Давыдов. – По-моему, это ложные сведения.

Мир онколог тесен, и в нем ничего не слышно по поводу Заворотнюк. По крайней мере, в Москве она ни в каком онкоцентре не наблюдается. Поклонники желают актрисе здоровья.

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