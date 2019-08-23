«Ждём всех на шоу в Турции»: Татьяна Навка рассказала «КП» о гастролях мужа Заворотнюк

Новость о тяжелой болезни 48-летней Анастасии Заворотнюк обрастает подробностями. Пока официальные представители актрисы опровергают проблемы со здоровьем, друзья семьи на условиях анонимности рассказывают — увы, не все гладко: из-за недомогания артистки ее муж, фигурист Петр Чернышев, уже месяц не выходит на лед в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», где у него одна из главных ролей.

«Комсомольская правда» изучила гастрольный график артиста, и выяснила, что все лето и до конца сентября команда «Руслана и Людмилы» выступает в солнечной Турции, а именно — в парке «The Land of Legends», так называемом «турецком Диснейленде». Там специально для шоу залили огромный каток площадью 2000 «квадратов», привезли более 8 тонн декораций и более 80 тонн ледового оборудования. Ближайшее выступление Чернышева и Навки запланировано на 23 августа, 21:30. Стоимость билетов — 3500 рублей.

Анастасия с мужем Петром Чернышевым.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

По телефону «горячей линии» «КП» подтвердили, что шоу состоится: «Никаких изменений не предусмотрено». Но действительно ли там будет Петр Чернышев или его заменят на другого фигуриста?

- С Петром Чернышевым все в порядке, - заверила kp.ru по телефону Татьяна Навка. - Вы же про Турцию спрашиваете? Все состоится, не переживайте. Ждем всех на шоу!

Не исключено, что слухи о болезни актрисы преувеличены. Об этом «Комсомолке» рассказала актриса Ирина Сотикова, которая заменила Заворотнюк в спектакле «Все мужчины делают это» 8 августа во время гастролей в Питере.

С Петром Чернышевым все в порядке, - заверила Татьяна НавкаФото: Михаил ФРОЛОВ

- На каждую роль у нас есть несколько исполнителей, и замена артиста — рядовое явление, - поделилась актриса. - У меня таких ролей две, играю по очереди. У меня есть костюмы и на первый, и на второй акт, знаю обе партитуры. Поэтому меня даже предупреждать не надо. Я надеваю либо красное платье (если играю за Анастасию), любо розовое. За Настю я уже выходила, так что эта ситуация не стала каким-то форс-мажором. А о состоянии ее здоровья мне ничего не известно, нам об этом никто не докладывал.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/727749" frameborder="0"></iframe> Татьяна Навка о гастролях мужа Заворотнюк.

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