2019-08-26T22:56:54+03:00
Звезды

«Ты моя главная опора и поддержка»: дочь Заворотнюк воссоединилась с матерью на фоне слухов о ее болезни

Анна Заворотнюк переехала из США в Москву и открыла сеть магазинов женской одежды собственного бренда
Алена МАРТЫНОВА
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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия ЗаворотнюкФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, забросившая соцсети на фоне слухов о раке мозга, наконец порадовала подписчиков новым постом.

- Моя Анюта с подругой запустили собственную линию одежды и аксессуаров в Москве. Все делают сами, от разработки концепции бренда и дизайна всей продукции до отбора материалов и пошива, - похвасталась актриса достижениями 23-летней дочери, заодно прорекламировав страничку ее бренда. - Считаю, отличный старт, и получается весьма неплохо - первая коллекция разошлась на ура. Как мама горжусь своей девочкой. Только вперёд, дальше - больше!

a_zavorotnyuka_zavorotnyuk
Моя Анюта @anna_zavorotnyuk с подругой запустили собственную линию одежды и аксессуаров
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Таланты Анны восхитили поклонников артистки, но гораздо больше их тронуло, что семья воссоединилась в такой непростой момент, когда СМИ сообщили об онкологии, развившейся у «няни Вики» после третьих родов. Дело в том, что Аня, рождённая во втором браке Анастасии с миллионером Дмитрием Стрюковым, с детства жила на две страны - Россию и США, а последние годы училась за океаном. В прошлом году Заворотнюк-младшая с отличием окончила престижную бизнес-школу имени Иосифа Любина в США и планировала строить карьеру в Америке. Бизнес в Москве Анна открыла этим летом, а сейчас и сама переехала в столицу.

anna_zavorotnyukanna_zavorotnyuk
Анна Заворотнюк
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- Спасибо, моя любимая мамочка, - поблагодарила дочь актрису. - Ты моя главная опора и поддержка.

В соцсетях Анна сама рекламирует одежду собственной марки. Пиджаки от Заворотнюк продаются за 12 000-22 000 рублей, платья можно купить за 4000-10 000, костюм из юбки, топа и жакета обойдётся в 30 000.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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