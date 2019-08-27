2019-08-27T15:41:46+03:00
Звезды

"У красоты нет возраста, у красоты есть фотошоп": 65-летняя Успенская загорала на плаже топлес

Певица показала откровенную фотографию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любовь Успенская в последнее время не устает радовать публику своим преображениемЛюбовь Успенская в последнее время не устает радовать публику своим преображениемФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Любовь Успенская проводит летний отпуск в Испании. Певица на курорте восстанавливает силы, ходит по врачам и нежится на солнце. Артистка не раз признавалась, что шумный отдых ей не по душе. Поэтому звезда шансона старается искать безлюдные места для приятного время препровождения.

Любовь Успенская в последнее время не устает радовать публику своим преображением. Ее дерзкие мини, глубокое декольте, чулки, нижнее прозрачное белье и микро-шорты никого не оставляют равнодушным. Однако в Марбелье исполнительница окончательно раскрепостилась. 65-летняя Успенская разместила фотографию, на которой предстала топлес.

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Лицо прячу! Берегу! Даже ручками прикрыла. Все остальное открыла
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Артистка в красных трусиках лежит на песке. Одну ногу она согнула в колене и отставила в сторону. Судя по всему отдых и здоровый сон пошел Успенской на пользу. Любовь выглядит прекрасно. Она заметно похудела и обзавелась бронзовым загаром.

"Да, я помню, как я давала совет не загорать! Но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D. Но лицо прячу! Берегу! Даже ручками прикрыла. Все остальное открыла", - гласит подпись к провокационной фотографии.

uspenskayalubov_officialuspenskayalubov_official
Девочки, никогда не забывайте, что каждая из вас - индивидуальна и уникальна. Любите себя и тогда вас будут любить окружающие. Не теряйте веры в себя, в свою красоту! Очень красивая женщина издали сразу видна! Очень красивая женщина долго не будет одна
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Однако поклонники не оценили желание Любови выглядеть молоденькой девочкой в преклонном возрасте. Многие увидели ретушь на фотографии, за что и обрушили свой гнев на певицу.

"Офигеть. Совсем с ума сошла. Бедненькая", "А в другой позе нельзя было сфоткаться?", "Выглядите великолепно, но я бы не стала бы показывать себя в таком облике", "У красоты нет возраста, у красоты есть фотошоп", "Это, конечно, уже слишком откровенное фото", "В таком возрасте должны быть рамки, может, скоро в порно начнете сниматься?", "Зачем выставлять зад расщиперенный", "Отфотошопила. Мне одной стыдно?".

Огненная Любовь Успенская в супермини и леопардовых ботфортах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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