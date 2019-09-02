2019-09-02T17:27:36+03:00
Однозначно понимай знаки

Это не обсуждается: Правила скорости

Технический прогресс, новые знания рождают новые правила. Давайте вспомним, почему в городе нельзя ездить быстрее 60 км/ч
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В нашем мире противоречий и сомнений есть вещи, которые не обсуждаются - аксиомы и законы. Многие законы мироздания открыты еще в древности. Но технический прогресс, новые знания рождают новые правила, которые призваны сделать мир вокруг нас более понятным и безопасным. Например, разработаны правила скоростного режима, соблюдение которых сделает поездку в автомобиле более безопасной для вас и окружающих.

Почему в городе нельзя ездить быстрее 60 км/ч, рассказал шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев.

В августе 1896 житель Лондона купил свой первый автомобиль и разогнался по пути домой. 44-летняя Бриджит Дрискол стояла на дороге и восторженно смотрела на чудо техники — повозку без лошади. Водитель не успел затормозить, мать двоих детей погибла на месте. А через четыре года в Англии начали действовать первые ограничения скорости — участники «Заезда тысячи миль» не должны были разгоняться быстрее, чем 12 миль/ч (19 км/ч).

Первые автомобили в России воспринимали как источники опасности: впереди бежал глашатай и кричал «Посторонись!», машинам запрещали разгоняться быстрее, чем 6 км/ч. Сейчас в большинстве городов максимальная разрешенная скорость — 60 км/ч. При этом за секунду машина проезжает 16,6 метров. 60 км/ч — это предельное значение, при котором водитель может заранее заметить опасность и принять меры — затормозить или объехать препятствие. Именно поэтому цифра 60 на дорожном знаке — это всегда максимально разрешенная скорость. Это правило, так же, как и правило золотого сечения или закон всемирного тяготения не нуждается в лишних доказательствах. Встречаются ограничения еще ниже, и к ним нужно относиться как к предупреждению: знак 40 — скоро будет опасно, знак 20 говорит, что опасно здесь. «Опасно» означает, что в любой момент может возникнуть непредвиденное препятствие — например, на дорогу может выбежать ребенок.

За городом можно ехать быстрее, на трассе видимость лучше, и водитель может заметить опасность, двигаясь со скоростью 90 км/ч.

Имейте в виду, что скорость 110 км/ч допустима только на специально оборудованных автомагистралях, и ее также необходимо корректировать с учетом окружающих условий и дорожной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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