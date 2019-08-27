Это не обсуждается: Закон Архимеда

В нашем мире противоречий и сомнений есть вещи, которые не обсуждаются - аксиомы и законы. Например, один из главнейших законов физики - закон Архимеда. Мы даже не задумываемся о том, что практически любое наше действие подчинено этому закону. Давайте вспомним, как он работает и поему его знание так важно и в быту, и в науке.

После сытного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать. Так шутят ученики до 7 класса, пока не узнают, как работает один из важнейших законов физики, открытый еще до нашей эры. Царь Сиракуз обратился к Архимеду с просьбой проверить золотую корону. У правителя было подозрение, что кузнец смухлевал и разбавил сплав серебром.

Архимед заметил, что при погружении в ванную любое тело вытесняет определенное количество воды. Ученый взял корону и слиток золота, который весил столько, сколько кузнецу дали для ее изготовления. Он опустил в воду эти предметы по очереди и выяснил, что корона вытесняет больше воды, чем слиток, несмотря на одинаковый вес. А значит, в сплав кузнец добавил более легкое серебро. Так и родился закон Архимеда: объем вытесняемой жидкости или газа равен объему погруженного в них тела. Гидростатическую силу, за счет которой это происходит, назвали Архимедовой подъемной силой.

Закон Архимеда и сейчас помогает делать и подводные лодки, и круизный лайнеры. А в бытовой жизни можно быть уверенным, что из наполненной ванны выльется на пол ровно такой объем воды, каков объем вашего или любого другого плюхнувшегося в ванну тела.

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