Это не обсуждается: Закон всемирного тяготения

В нашем мире противоречий и сомнений есть вещи, которые не обсуждаются - аксиомы и законы. К таким относятся законы Ньютона, объясняющие силы тяготения и притяжения. Давайте вспомним, как они работают и почему знания о них так важны.

Однажды Исаак Ньютон гулял по яблоневому саду и вдруг увидел Луну в дневном небе. Тут возле него упало яблоко, и он связал эти два факта - Луну и яблоко - воедино. Ученый тогда исследовал законы движения и знал, что яблоко падает из-за гравитационного поля Земли.

Знал он и о том, что Луна не просто висит в небе, а вращается по орбите вокруг Земли, и, следовательно, на нее воздействует какая-то сила, которая удерживает ее от того, чтобы сорваться с орбиты и улететь по прямой прочь, в открытый космос. Тут ему и пришло в голову, что, возможно, это одна и та же сила заставляет и яблоко падать на землю, и Луну оставаться на околоземной орбите.

Сегодня это может быть в порядке вещей, но более чем 300 лет назад сэр Исаак Ньютон предложил революционную идею: два любых объекта, независимо от их массы, притягиваются друг к другу. До Ньютона считалось, что на Земле и в космосе действуют разные физические законы. То есть, яблоко падает на землю по одним причинам, а планеты вращаются вокруг Солнца - совершенно по другим. Преимущество универсального закона тяготения в том, что он позволяет вычислить гравитационное притяжение между двумя любыми объектами. Эта способность крайне полезна, когда ученые, например, запускают спутник на орбиту или определяют курс Луны. Двигатель космического корабля должен быть достаточно мощным, чтобы преодолеть земное притяжение. Приливы и отливы морей и рек тоже происходят благодаря силе тяготения, они вызваны действием силы тяготения Луны. Земное притяжение (сила тяготения) заставляет течь реки.

Закон Ньютона: сила притяжения двух тел прямо пропорциональна массе каждого тела и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Так что при увеличении расстояния эта сила убывает, но она никогда не равна в точности нулю. Конечно, если массы малы, а расстояние велико, то сила настолько мала, что она просто незаметна, и мы считаем ее равной нулю. Сила тяготения не возникает, она всегда есть, но заметна только при больших массах (или если хотя бы одна из масс велика) и небольших расстояниях. Правда, "небольшое" расстояние в космических масштабах может показаться нам огромным, например, от Солнца до Земли 149000000 км, а сила притяжения настолько велика, что Земля (с нашей точки зрения, огромный шар) не улетает прочь, а всегда вращается вокруг Солнца.

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