2019-08-27T18:49:24+03:00
Однозначно понимай знаки

Это не обсуждается: Золотое сечение

На основе правила Золотого сечения строятся дома, создаются картины и скульптуры. Рассказываем, что оно из себя представляет и почему так важно его соблюдение
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В нашем мире противоречий и сомнений есть вещи, которые не обсуждаются - аксиомы и законы. Золотое сечение — это универсальное правило пропорции, один из главных законов живописи и архитектуры, который не подлежит сомнению. На основе правила Золотого сечения строятся дома, создаются картины и скульптуры. Рассказываем, что оно из себя представляет и почему так важно его соблюдение.

Самое простое определение золотого сечения: меньшая часть относится к большей, как большая ко всему целому. Если мы возьмем любой отрезок, помножим его длину на эту цифру, мы получим длину второго отрезка, который будет соотноситься с первым по принципу золотой пропорции. Если посчитать в процентах, то меньшая величина будет 38%, а большая - 62%. Во всех самых красивых и прочных предметах и явлениях нашей жизни заложен этот принцип. Считается, что первыми о правиле золотой гармонии заговорили древние греки, которые любили все красивое. Однако задолго до них это правило соблюдали египтяне при строительстве пирамид. Учёные заметили, что и сама мать-природа стремится соблюдать золотое сечение. Его нашли в размерах куриного яйца, в моллюсках, и даже в людях.

Очень увлекался идеей универсальной гармонии великий художник Леонардо Да Винчи. Всем известен его рисунок «Виртувианского человека»: в окружность вписаны два мужчины в разных позах. Опираясь на исследования римского архитектора Витрувия, Леонардо пытался вычислить пропорции человеческого тела. В результате учёные установили: у красивых людей длина тела от макушки до пупка относится к расстоянию от пупка до пяток.

Сегодня золотое сечение используют и в архитектуре, и в искусстве - осознанно и бессознательно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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