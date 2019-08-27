Это не обсуждается: Число Пи

В нашем мире противоречий и сомнений есть вещи, которые не обсуждаются - аксиомы и законы. Есть числа, которые во всем мире приняты как величины постоянные. На их основе проводятся математические и физические расчеты. Одно из таких чисел - число Пи, равное 3,14. Рассказываем, как и зачем оно появилось.

Число Пи представляет собой математическую константу и является отношением длины окружности к ее диаметру. В цифровом выражении Пи начинается как 3,141592 и имеет бесконечную математическую продолжительность.

Число Пи — отношение длины окружности к ее диаметру, самая знаменитая и древняя математическая константа. Нужна она далеко не только геометрам и инженерам — Пи возникает практически во всех математических и физических теориях; просто потому, что окружность (множество точек, равноудаленных от данной) неизбежно всплывает даже в далеких от геометрии научных направлениях — в комплексном анализе, теории вероятностей, теории чисел.

Как считают специалисты, число Пи было впервые открыто вавилонскими магами. Оно использовалось при строительстве знаменитой Вавилонской башни, история которой вошла в Библию. Однако недостаточно точное исчисление ими Пи привело к краху всего проекта. Считается также, что число Пи лежало в основе строительства знаменитого Храма царя Соломона.

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