2019-08-27T18:50:15+03:00
Однозначно понимай знаки

Это не обсуждается: Таблица Менделеева

В нашем мире противоречий и сомнений есть вещи, которые не обсуждаются - аксиомы и законы. Периодическая система не подвергается изменениям, но время от времени дополняется новыми элементами
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В нашем мире противоречий и сомнений есть вещи, которые не обсуждаются - аксиомы и законы. Великий русский ученый Дмитрий Менделеев открыл периодический закон расположения химических элементов. Этот закон - основа современной химии во всем мире. Периодическая система не подвергается изменениям, но время от времени дополняется новыми элементами.

В 1869 году Менделеев опубликовал свою схему периодической таблицы в журнале Русского химического общества и разослал извещение об открытии ведущим ученым мира. В дальнейшем химик не раз дорабатывал и улучшал схему, пока она не приобрела привычный вид.

Суть открытия Менделеева в том, что с ростом атомной массы химические свойства элементов меняются не монотонно, а периодически. После определенного количества разных по свойствам элементов, свойства начинают повторяться. Так, калий похож на натрий, фтор - на хлор, а золото схоже с серебром и медью.

В 1871 году Менделеев окончательно объединил идеи в периодический закон. Предсказал открытие нескольких новых химических элементов и описал их химические свойства. В дальнейшем расчеты химика полностью подтвердились - галлий, скандий и германий полностью соответствовали тем свойствам, которые им приписал Менделеев.

Последнее обновление таблицы Менделеева было в январе 2016 года. Были добавлены 113-й элемент Нихоний (Nh)115-й элемент Московий (Mc), 117-й элемент Теннессин (Ts), 118-й элемент Оганессон (Og).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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